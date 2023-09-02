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怕OPEN小將颱風天逃家！店員秀驚人綑綁技術　眾人笑：有在SOD兼職

▲▼有逃跑前科！颱風天前夕見OPEN小將遭「五花大綁」 網笑翻：已有先例。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲颱風天怕OPEN小將再逃家，店員秀技術把它綁了，照片笑翻網友。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者趙蔡州／綜合報導

海葵颱風不斷朝台灣進逼，氣象局已對全台13縣市發布陸上颱風警報，暴風圈預估3日清晨觸陸，各縣市都在進行防颱準備。一名網友分享，有超商店員為了防颱，把自家大門外的大型吉祥物模型「五花大綁」，逗趣的照片一出立刻引發網友熱烈討論，笑說「員工是不是有去SOD上班過？」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，拍攝地點位在台南市東區一間超商，可以看見超商店員疑似因為擔心門外的吉祥物「OPEN小將」遭颱風風雨吹走，就拿了粗繩把OPEN小將綑綁了一圈又一圈，最終與後面的鐵欄杆牢牢綑綁在一起，繩索的布局清晰、絲毫不雜亂，店員技巧看起來相當熟練。

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▲▼有逃跑前科！颱風天前夕見OPEN小將遭「五花大綁」 網笑翻：已有先例。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲網友分享，OPEN小將曾經有「逃跑前科」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片一出立刻引發網友熱烈討論，有網友說，「在大門口綁這樣真的是很OPEN唉」、「太可愛了，怕被颱風給刮走」、「不可以色色」、「店員的性癖一下就表現出來了」、「店員懂玩喔」、「突然變性感了」、「怕像某年的小將氣球一樣離家出走」、「颱風要來了，還是綁好比較好」。

▲▼OPEN將大氣球飛天逃跑。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲高雄過去曾經發生OPEN小將氣球被吹飛「逃家」一事。（圖／翻攝自記者爆料網）

也有網友拿出過去「OPEN小將」造型氣球被吹飛一事，笑說，「已經有先例了」、「怕它又偷跑出去，奇怪了，我為什麼說又呢」、「不綁起來又要飛天」、「怕一個不小心，它又在天上飛了」。不過原PO於2日晚間再度留言，表示綑綁OPEN小將的繩子已經解開。

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