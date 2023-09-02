海葵颱風逼近！東北角、北海岸出現長浪　新北消防局籲勿前往海邊

▲東北角、北海岸出現長浪，新北消防局籲避免水上活動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象局於今（2日）11時30分發布「海葵」海上陸上颱風警報，持續往西接近台灣，北海岸及東北角易有長浪發生，於貢寮區（龍洞）已觀測到2米左右的浪高。新北市政府消防局第六大隊目前針對轄內東北角海域及北海岸強化防颱勸導巡邏，並配合區公所及海巡勸導在海邊釣魚及觀浪民眾，同時呼籲民眾，颱風影響期間勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪。

新北市消防局第六大隊表示，針對轄內東北角（瑞芳、貢寮）及北海岸（萬里、金山、石門）加強防溺巡邏及勸導措施，呼籲民眾颱風影響期間勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪。而第六大隊所屬分隊均已完成船艇整備，各項救災裝備器材檢查準備，提醒如颱風來襲或短暫強降雨造成積淹水，民眾需要救援時，請撥打119，將相關的人事時地物告知清楚，以利消防人員及相關單位於短時間內抵達現場協助。

▲新北消防局並配合區公所及海巡勸導在海邊釣魚及觀浪民眾。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田提醒民眾，海葵颱風侵襲台灣時可能為中度颱風，請民眾做好以下準備工作，隨時注意颱風最新動態的訊息，做好事前防範工作；地勢低窪或靠近河邊、海邊，需特別注意淹水、河水氾濫或海水倒灌，請預先做好避難疏散的準備。

羅億田表示，一旦颱風侵襲，請配合區公所、里長、警察、消防人員之指示，前往臨時避難處所。另嚴禁從事各種水上活動，包含海邊釣魚、觀潮、戲水等，以免被巨浪吞噬，颱風期間切勿隨意外出，已保護自己及家人安全。他呼籲民眾，配合新北市各項預防性避難及管制措施，有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網-災時專區」及「我的新北市」臉書粉專查詢。

▲▼新北市消防局第六大隊所屬分隊均已完成船艇整備，各項救災裝備器材檢查準備。