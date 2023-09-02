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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太魯閣號罹難者遺骨還在事故車廂！　侯友宜轟政府把人民的苦痛當空氣

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

太魯閣號事故已事發2年多，但最近竟在車廂內發現9塊遺骸，甚至包含頭蓋骨，以及罹難者遺物。國民黨總統參選人侯友宜今（2）日在臉書上痛批，受害者及家屬留下的創傷，仍在等待時間癒合，沒想到令人心碎的消息，再次劃開傷口；政府的草率顢頇、互踢皮球，簡直把人民的苦痛當作空氣，檢討改革等不到落實的一天，一切都是虛情假意。呼籲政府必須重新全面檢視，並承諾一個月內完成相關究責、檢討報告，給受難者、家屬以及全民，一個遲來的交代。

侯友宜說，太魯閣號事故對受害者及家屬留下的創傷，仍在等待時間癒合，沒想到，令人心碎的消息，再次劃開傷口。竟然有許多罹難者的遺骨，在將近900個日子裡，孤獨地被遺忘，而且是被政府遺忘。

侯友宜感嘆，大家無法想像，當受難者家屬們得知這些遺骨竟遭政府如此對待，二次傷害究竟會有多深？大家也難以理解，想讓罹難者完整回家、入土為安，這份家屬最卑微的心願，政府為何從未放在心上？

侯友宜回憶，還記得悲劇發生當下，執政者第一時間表達震怒，並不斷地說，一定會深刻檢討，改革勢在必行，要大家信任政府。「是啊！我們也好希望，相信能變成實際，讓遺憾能夠減少，但誰能告訴受害者家屬，這段時間所謂的調查與檢討，究竟做了什麼？為何連最基本的災難現場檢查，都如此漫不經心，這個政府，究竟有沒有一絲一毫的同理心、有沒有對於人民的責任感？」。

侯友宜說，大家都都相信，逝者已通往彼岸，無病無痛，還在這一端的人們，除了以懷想與追思，表達深刻的愛，還很勇敢地、努力地，為受難者爭取公道。但令人氣憤的是，政府的草率顢頇、互踢皮球，簡直把人民的苦痛當作空氣，檢討改革等不到落實的一天，一切都是虛情假意。

「我鄭重呼籲，政府必須重新全面檢視車廂內部，確保每位受難者的尊嚴得以保全，並立刻檢討重大事故處置流程是否缺漏，針對台鐵及相關部會進行究責，避免如此重大疏失再度發生，同時也要針對這起事件及台鐵改革績效，向全民進行報告。」

侯友宜強調，執政者，更必須對於政府失能，造成受難者及家屬二次傷害，扛起責任、公開道歉，並承諾一個月內完成相關究責、檢討報告，給受難者、家屬以及全民，一個遲來的交代。


 

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