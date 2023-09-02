遺骸沒搜救到！檢調批台鐵疏忽　粉專看不下去怒「都推給台鐵扛」

▲太魯閣出軌車廂重新採證，再搜出多塊頭蓋骨和遺骸。（圖／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

具警惕意義的太魯閣號出軌車廂被原狀保存在台鐵富岡機廠，未料近日被發現事故2年後車廂竟有多塊遺骸和遺物，震驚國人，檢方今(2日)痛批台鐵未清乾淨，疏忽抹殺檢警努力。不過該席話讓平常強力監督台鐵的粉專也看不下去，直言「所以鑑識小組都沒採證完畢責任，要台鐵當葬儀社兼採證技術，都推台鐵扛。」

2021年4月2日清明連假首日，一列台鐵408次太魯閣號載著498名旅客行駛至花蓮清水隧道前，撞上違規施工從邊坡翻落的工程貨車，太魯閣號出軌滑行撞進隧道內，高速下撞擊，連接駕駛室的車頭第8車車殼消失一大半且受到嚴重擠壓，死傷最為慘重，部分罹難者遺體殘肢四散。

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當時搜救人員及警消搶救生還者和搜尋破碎屍塊，之後出軌車廂封鎖由檢警搜證調查，運安會也曾進入車廂內調查，之後將車廂交給台鐵。在罹難者家屬爭取下，出軌的第7車和第8車車廂去年3月28日移至台鐵富岡基地原狀保存，並規劃紀念園區，賦予教育和警惕意義，盼台鐵不要再發生類似事故。

未料事故2年後在保存車廂內找到多個遺骸，中間經過搜救、檢警和運安會調查等程序都未發現遺骸，台鐵接手後原狀保存，2年後竟找出18塊遺骸、2顆牙齒、94件疑似遺物。

▲太魯閣出軌事故車安置於台鐵富岡機廠。（圖／台鐵）

交通部和台鐵第一時間承諾進行全面檢討，不過今卻傳出花蓮地檢署指出，當初事故一發生相當混亂也緊急，調查人員當時盡心盡力完成蒐證，忍著屍臭和高濃度的汽油味在隧道、車廂拚命找出殘骸，努力1整周，事後台鐵將車廂拖回去處理，不敢置信怎麼過了兩年，還沒清理乾淨？批評台鐵疏失抹殺檢警努力。

該席話卻讓平時強力監督台鐵的臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」看不下去，今發文指出，所以鑑識小組法律人都沒有採證完畢的責任，真的要台鐵當葬儀社兼採證技術就是了，什麼鍋，從事故最大原因是違規入侵撞火車、到現在鑑識採證瑕疵，通通都要推給便當局扛？

「台灣便當管理局-附屬鐵路部」直言，海編也很難理解國家機器可以操弄民意到這種地步，一個國家事業機關，爹不疼娘不愛，要錢沒錢要人沒人，還要被羞辱成這樣。

不少網友也紛紛留言:「甩鍋甩的很用力」、「這完全就是地檢署甩鍋給便當局擦屁股」、「比颱風還會甩」、「台鐵這次是沙包吧」。