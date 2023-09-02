他稱藍白合「侯正、柯列民眾黨不分區」　柯文哲：他做夢夢到？

▲柯文哲參訪黃梅生紀念館。（圖／柯文哲競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲2日上午桃園行程滿檔，針對前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指稱，國民黨總統參選人侯友宜會是正的、柯文哲會放在民眾黨不分區排名第1或第2，柯文哲回應，「深綠的怎麼會知道藍軍的作戰計畫？蠻奇怪的」。

針對陳淞山的推論，柯文哲說，這就更奇怪了，陳淞山不是以前阿扁的辦公室主任嗎？奇怪，這深綠的怎麼會知道藍軍的作戰計劃？蠻奇怪的，「有沒有去問他那是做夢夢到的還是怎樣？好奇怪」。