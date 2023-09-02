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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭辦：郭盼與「侯柯朱」坐下來談　那畫面會讓大眾看到希望曙光

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

政壇關注在野整合進度，國民黨主席朱立倫說，不管「侯柯郭」是2人面或3人面，只要有見面都是好事，而民眾黨2024總統參選人柯文哲表示，談當然可以談，但不要是權位分配、立委幾席。對此，鴻海集團創辦人郭台銘的辦公室發言人黃士修今（2日）表示，郭仍希望盡快促成三人咖啡會，甚至包括朱立倫在內，4個人坐下來談，光是那個畫面就會讓社會大眾看到希望的曙光。

對於郭台銘希望能與國民黨2024總統參選人侯友宜、柯文哲進行三方溝通，朱立倫2日表示，兩兩溝通、三方溝通都好，大家共同往這樣的目標前進，彼此互相尊重，小我小一點、大我大一點，若只有自我永遠走不出大局。

而柯文哲2日出席活動被問藍白雙方是否有聯繫時說，談論不應當是權位的分配，老百姓聽了也不會高興，但有些東西還是可以談，「我倒覺得是這樣，談當然可以談，不要一開始來好像你立委幾席我幾席，談下去就變很low，我認為談可以談」。

黃士修下午表示，朱立倫說「郭柯侯」只要有見面就是好事，不一定是三人談，兩兩談也很好，而柯文哲說彼此幕僚間有聯絡，不要有中間人在媒體放話，亦或是談政策理念，不應是權位分配，這些其實都跟他這幾天來的說法完全一致，「證明我們真的有高度默契，所言非虛」。

黃士修說，郭台銘仍然希望盡快促成三人咖啡會，或先兩兩相見也可，重點是要讓民眾看到三個人，甚至包括朱立倫在內，四個人坐下來談，光是那個畫面就會讓社會大眾看到希望的曙光。

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