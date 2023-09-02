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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「藍白合」恐重演「連宋配」　郭正亮曝當年交易條件：只能當一屆

▲▼柯文哲、侯友宜出席出席台北文化協會百年紀念片播映。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統大選後，在野陣營將如何合作備受關注。對於前立委沈富雄提出的「侯柯配」，還有前陳水扁辦公室主任陳淞山所指郭台銘宣布參選會促成的「藍白合」，前立委郭正亮2日則表示，如果國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的民調差不多，就會回到當年「連宋配」的交易條件，就是只能當一屆。

郭正亮昨日在中天《盧秀芳辣晚報》說，侯友宜還是要先把民調拉高，這樣談合作會比較順理成章，因為目前有些民調來看，侯友宜還是落後柯文哲，但這也代表侯友宜民調比較有機會往上走。

郭正亮分析，若叫柯文哲擔任陽春立委，他不可能受得了，且民眾黨到立法院席次再怎麼樣也不可能比國民黨多，所以柯文哲了不起就到立法院當副院長，但他質疑「當副院長能幹嘛？」因此，他認為，如果侯友宜和柯文哲的民調差不多，就會回到當年「連宋配」的交易條件，就是只能當一屆。

「事實上，郭台銘和大家談也是說『讓大哥先當4年』，也是只當一屆。」郭正亮表示，柯文哲與侯友宜年齡沒有差很遠，如果侯友宜當完8年，柯文哲也變成「柯老先生」了，所以這個議題一定會出現，尤其是他們兩人民調差不多的時候。他提及，當年連戰就是這樣答應宋楚瑜，而且郭台銘也提了一樣的條件，這當然對國民黨非常不容易，可是民眾黨有可能會提這個條件。

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