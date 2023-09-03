2失聯移工被逮要求拿行李　同住5人見警急衝後陽台逃竄

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局員警在執行巡邏勤務時，見2名越南籍男子形跡可疑，上前盤查發現是逾期居留移工，立即將2人逮捕，沒想到他們要求返租屋處拿行李，家中其他3男2女逃逸移工看到員警，隨即從2樓後陽台企圖逃脫，躲在鐵皮屋頂，最後支援警力到場，5人無路可逃束手就擒，訊後依法移送。

▲5名失聯移工看到員警衝後陽台逃竄，躲鐵皮屋頂仍被警方逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，2日下午3時許，中港派出所員警執行勤務，在新莊區體育館旁復興路一段，看見2名越南籍男子剛從公寓大門走出，看到員警神色慌張，於是上前盤查，發現30歲阮男逾期居留3年7個月，27歲阮男被雇主通報失聯9個月，立即要逮捕帶回派出所，2人哀求讓他們返回2樓租屋處拿行李。

員警陪同上樓，就在進門前被屋內其他移工看到，3男2女馬上往後陽台逃竄，5人在後陽台屋外鐵皮屋頂移動，尋找逃跑路線，發現根本無路可出，員警發現後呼叫支援，大批警力到場，5人才放棄束手就擒。

經調查，7人一起租屋生活，分處在不同工廠，其中30歲阮姓男子逾期居留2年7個月、23歲潘男失聯5個月、25歲黃女失聯3個月、26歲黎男和20歲黎女失聯1個月，警訊後將7人依入出國及移民法偵辦並移送移民署新北市專勤隊。