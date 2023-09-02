北京才推「認房不認貸」　多建案「連夜漲價」

▲北京有多個樓盤項目預告將漲價。（圖／CFP）

文／中央社

中國一線城市推動「認房不認貸」，欲提振房地產市場。北京有多個樓盤項目預告將漲價，在政策落地實施後甚至通宵營業，賣房賣到凌晨4點。

簡單而言，「認房不認貸」政策是鬆綁買第二套房的購買成本。

根據北京1日發布的通知，北京市居民家庭（包含借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在北京市無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

根據每日經濟新聞報導，在「認房不認貸」政策宣布在北京執行後，當晚打出「不打烊」促銷海報的樓盤，包含華潤置地的長安潤璟項目、金地集團的北京壹街區項目、中國五礦的德賢禦府專案等。

在政策宣布前一週，北京市房山區的一樓盤項目已有許多客戶前去看房，一名銷售指出，「心情很好，早上人更多，有80%的客戶是因為『認房不用認貸』政策而來的，我不敢說全北京，房山肯定要出政策，就在8月底9月初。」

這名銷售又說，之後就要收回折扣，沒這麼優惠價格。

報導並指出，有開發商與業內人士表示，折扣優惠該收起來了，留給客戶的時間不多了，等待市場起飛。

中央社記者也撥打了一位於通州的項目樓盤。在詢問政策落地是否前往看房客戶變得很多，置業顧問回應，要來看房下午就可以來看，仍是一對一諮詢，具體買賣情況還須要看個別客戶狀況，同時催促留下聯繫方式以及預約時間，並建議越早來看越好。

面對漲價的問題，另一處位於房山的樓盤銷售告訴中央社說，現在的價格為一平方公尺2萬2000到2萬6000元，由於現在適逢週末，是此波優惠銷售的時機，等到下週一就要漲價，漲價的幅度為一平方公尺漲到2萬7000到2萬8000。

他說，這項政策是昨天晚上落地，有些項目賣到凌晨4點，賣了10多套房，也代表市場是有需求的。

不過，相較於賣方的「積極熱情」，購房者表現則較為淡定。

據中新經緯報導，一名在北京找房許久的買家周鋒（化名）在該項政策落地後，在10分鐘之內接到2名此前帶他看房的房仲電話，催促他趕緊買房。

周鋒表示，「雖然新政策能夠刺激市場，但不見得能漲價，我還是會慢慢看」。

至於樓盤漲價，一名長居北京的民眾告訴中央社，這是要給土地經濟繼續命。