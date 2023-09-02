大陸一線城市全認房不認貸　陸專家：政策小打小鬧

▲中國一線城市全認房不認貸。（圖／CFP）

文／中央社

北京、上海昨（1）日宣布執行「認房不認貸」，至此，中國4個一線城市都執行此降低購房門檻的政策。不過，學者姚洋認為，這些政策可能沒什麼用，關鍵是明確放棄限制房企融資的「三道紅線」。

北京和上海昨天發布通知，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。通知自9月1日起施行。

「認房不認貸」政策讓更多買房民眾享受到首購的優惠 ，降低買房門檻。而在8月31日，中國央行和國家金融監督管理總局已發布通知，全面調降現有首購房以及二套房貸款利率，並統一調降房貸頭期款比例政策下限。

中國房地產業不振，拖累整體經濟，官方近期因此頻推有利房市的政策，其中，「認房不認貸」被認為是力度較大的。不過，北京大學國家發展研究院院長姚洋說，他懷疑這個政策太小了，「啥用處都沒有」。

中國大陸財經網路短片節目「聊一波」昨天發布對姚洋的專訪，談如何提振中國的房市。

姚洋說，現在大家對房市沒有信心，「大的政策它不讓動，所以各個部委都是繞著在走，不動真正的政策，只能搞一些小打小鬧的政策」。

今年1到7月，中國房地產開發投資額年減幅度擴大到8.5%。「聊一波」主持人賈夢霞說，造成房地產投資現況的分水嶺就是2021年起實施的「三道紅線」政策，也就是以3種不同的負債比例標準，限制房企是否能取得融資。

對於政府應該推出什麼樣的政策，姚洋說，第一要務是要開放對房企的放貸，因為房企機器一開動就得創造負債；第二是允許房地產企業降價自救，讓壓力釋放，等民眾開始買房了，信心慢慢就會回來。

他說，「房企已經到了非常危險的時候了，非常困難」，因此要明確銀行可以對房企放貸，「三條紅線能不能正式地取消，給大家一個定心丸」。

他說，現在政策不退出，只是內部打招呼，說以後別執行。銀行一邊對地產商放貸，一邊又有這個政策的制約，「得要有個正式的說法」。