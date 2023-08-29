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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊瘋搶！北京買不到海鹽　「湖鹽也缺貨」超市張貼不搶購標語

▲▼ 北京、搶鹽、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京搶鹽潮，民眾專門囤購海鹽、湖鹽，貨架一掃而空 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日本24日開始排放核廢水，大陸、港澳、南韓、台灣聽信「鹽中的碘可以防輻射」謠言，開始出現發生搶鹽潮。《東森新媒體ETtoday》直擊北京超市貨架全被搶購一空，已經買不到海鹽和湖鹽。超市也張貼官方標語呼籲「不漲價、不限購！」，但其中一段話值得玩味，「井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。」刻意不提海鹽日後生產品質。

大陸官方極度不滿日本24日排放核廢水，核處理水（ALPS處理水）中含有放射性物質「氚」，也讓各國擔憂對於對海洋環境造成長期負面影響。大陸海關總署甚至同日宣布， 2023年8月24日（含）起「全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。」

禁令一出，反而引起大陸百姓囤鹽潮，因為坊間謠言「鹽中的碘可以防輻射」，也有人擔心海水受到核洩漏污染，影響往後海鹽品質，大陸各地出現搶鹽潮，甚至連北京也不例外。

▲▼ 北京、搶鹽、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 全北京海鹽、湖鹽都得等補貨。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者直擊北京超市，知名連鎖大型超市「物美」的食鹽販售區，貨架上有十多種鹽，海鹽和湖鹽的貨架全部一掃而空，一包都不剩，其他貨架只剩下日曬鹽、低鈉鹽、精緻食用鹽

記者詢問超市工作人員何時補貨？對方回應，「最近搶得太兇，補貨時間不一定，也許今天也許明天，根本拿不准，你去其他地方也一樣（買不到）。」

工作人員說，「這幾天海鹽突然賣得特別好，我們還搞不清楚狀況，後來才知道是日本那件事（排放核廢水），實在是搶得太離譜，來不及補貨。」

▲▼ 北京、搶鹽、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京海鹽、湖鹽大缺貨，部分超市連「海藻」加碘鹽也買不到 。（圖／記者任以芳攝）

實際直擊另一間連鎖超市「永輝」同樣出現搶購潮，調味料區什麼貨源都充足，唯獨海鹽和湖鹽都被搶購一空，部分門店超市直接「撤掉」海鹽和湖鹽的貨架，改成其他調味品，剩下日曬鹽和低鈉鹽繼續銷售。

走訪新世界百貨地下超市，同樣出現搶購潮，海鹽、湖鹽全沒了，甚至「海藻」加碘鹽也大缺貨。記者詢問何時能買到海鹽？工作人員回應，「今天下午會到貨，海鹽量非常少，妳要就再跑一趟。」

▲▼ 北京、搶鹽、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 官方標語直接進駐超市。（圖／記者任以芳攝）

囤鹽潮實在太誇張，記者發現部分超市，會在售鹽區貨架貼上官方標語，工作人員私下說，「這是上面交代的，我們也不清楚，大概是幾天前貼的。」

標語海報呼籲「不漲價！不限購！」「保障供應、保證安全」，附上大陸國企中鹽三項被搶購的產品照片，草原湖鹽、天然海鹽、深井岩鹽。

內容還有一段文字強調，「對食鹽實行定點生產管理，食鹽主要來源分三類，當前產品結構比例，井礦鹽87%、海鹽10％、湖鹽3％，『井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。」言下之意，僅承諾井礦鹽和湖鹽未來不會受影響，巧妙避開海鹽日後生產品質。

據了解，大陸國企中鹽集團是世界最大的食鹽生產企業，主要承擔全大陸食鹽專營的生產經營任務，以及合格碘鹽供應。隨著日本排放核污染水後，大陸國情強烈反彈，中鹽未來如何繼續生產海鹽，將是一個麻煩問題。

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