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海葵颱風來勢洶洶！水利署長視察石門水庫　發電供水調降水位

▲針對來勢洶洶的海葵颱風成為四年來首個侵台颱風，水利署長賴建信（左）今天視察石門水庫，聽取北水局簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對來勢洶洶的海葵颱風成為四年來首個侵台颱風，水利署長賴建信（左）今天視察石門水庫，聽取北水局簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對來勢洶洶的海葵颱風將成為四年來首個侵台颱風，水利署長賴建信今（1）日關心石門水庫安全及穩定供水趕往視察，北水局指出，石門水庫目前已接近滿水位的96.2%，已做好發電、增供農業供水等方式調降水位，並與桃園市政府做好聯繫資訊，努力讓颱風侵襲確保水庫安全無虞。

▲針對海葵颱風即將侵襲北台灣，石門水庫進行各項設施操作確保安全無虞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲針對海葵颱風即將侵襲北台灣，石門水庫進行各項設施操作確保安全無虞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局指出，目前西太平洋上有蘇拉、海葵與鴻雁3個颱風，其中海葵颱風直逼台灣北部地區，水利署長賴建信關心石門水庫操作安全感往視察，除指示應以確保水庫安全與穩定供水為目標，水庫下游河道橫移門操作時機，確保石門水庫在颱風侵襲安全。

根據中央氣象局預報資料，海葵颱風可能為北部山區帶來豪雨，石門水庫已配合增供農業用水與加大水力發電逐步調降水庫水位，增加水庫滯洪空間。此外，水庫欄木索已完成架設與抽泥船撤移至安全水域，以免漂流木影響水庫正常操作。至於豪雨可能衍生原水濁度問題，北水局已聯繫台水公司第二、三區處將淨水場內蓄水池蓄滿，避免於颱風期間施工與變動供水模式，務必以最嚴謹態度面對颱風豪雨變化因應。

▲針對海葵颱侵襲，石門水庫進行發電調解水位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對海葵颱侵襲，石門水庫進行發電調解水位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局強調，石門水庫阿姆坪防淤隧道於此次颱風期間有機會進行第二次操作，將視颱風動態與入流量評估操作時機。同時提醒民眾，面對颱風，務必隨時注意中央氣象局所發布各項天氣警特報，避免進入危險水域，確保自身生命與財產安全。

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