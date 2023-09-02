埃及富商法耶德爭議人生落幕！享耆壽94歲　曾指控英王室暗殺兒子

▲埃及富商法耶德長年定居英國，近日他以94歲高齡辭世。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

埃及知名富商穆罕默德．法耶德（Mohamed Al-Fayed）於8月底在家中安詳離世，享耆壽94歲，曾以極具爭議手段擁有英國哈洛德百貨、直言不諱的態度令世人對他印象深刻，他將商業帝國的版圖一路從埃及、中東擴展至歐洲，輕而易舉買下酒店、遊艇、足球俱樂部，而他的兒子更曾與英國黛安娜王妃交往。

根據《BBC》，出生在埃及的法耶德家世背景始終令人好奇，他從1970年代後便移居英國，雖然曾兩度向英國政府申請成為公民，但卻屢屢遭到拒絕，他的兒子多迪（Dodi Fayed）曾和離婚後的英國黛安娜王妃交往，然而多迪和黛安娜卻於1997年在車禍中喪生，近10年法耶德遠離公眾視線，與妻子住在位於英格蘭薩里郡的豪宅內。

▲法耶德和巴黎麗思酒店的員工合影。（圖／達志影像／美聯社）

法耶德家族昨（1）日透過足球俱樂部對外界發表聲明，證實法耶德的死訊，「法耶德夫人、她的孩子和孫子們證實，她深愛的丈夫、他們的父親和祖父穆罕默德．法耶德，已於2023年8月30日星期三安詳離世，他在親人陪伴下渡過漫長且充實的退休生活。」

法耶德持有多年的富勒姆足球俱樂部（Fulham Football Club）得知死訊後，也表示法耶德離世的哀痛消息令人難以置信，「我們欠穆罕默德一份感謝，感謝他為俱樂部所做的一切，在這悲傷時刻，我們的心與他的家人朋友們同在。」

法耶德一生傳奇，他所擴建的商業帝國版圖涵蓋從中東到歐洲與英國的航運、房地產、銀行、石油、零售、建築等領域，身為慈善家的他同時透過基金會幫助英國、泰國、蒙古的兒童。

▼黛安娜王妃曾被拍到和法耶德的兒子多迪進入巴黎麗思酒店。（圖／路透）

▲法耶德在黛安娜王妃喪禮拭淚，他的兒子多迪也在同一場車禍喪生。（圖／路透）

回顧他的發跡，最早先是在埃及亞歷山大港兜售檸檬汽水，之後開始從事縫紉機銷售業務，在逐漸成為商界的大人物時擴展各種人脈，並順利遇到了他的第一任妻子薩米拉（Samira Khashoggi）、沙特軍火商富豪卡舒吉（Adnan Khashoggi），此時的他協助擴展沙烏地阿拉伯業務，儘管2年後婚姻告吹，但他還是建立起自己的航運公司。

1974年，法耶德移居英國，5年後他和兄弟阿里（Ali）以2000萬英鎊買下法國巴黎麗思酒店（Ritz hotel），並於1985年在和礦業集團Lonrho展開激烈競爭，最後成功收購英國倫敦哈洛德百貨（Harrods）。

法耶德最為人所知的身份，便是他還曾經是已故黛安娜王妃無緣的公公。自從法耶德的兒子多迪、黛安娜王妃1997年因遭狗仔跟拍最後在隧道內發生車禍罹難，法耶德花了10年的時間證明兩人是遭到伊莉莎白女王丈夫菲利普親王指示安全部門暗殺，不過陪審團以驗屍官將之視為「陰謀論」為由予以駁回。