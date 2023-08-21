仙氣護理師狠殺7名嬰兒　將面臨「終身監禁」！還有30名嬰兒受害

▲英國女護理師在醫院任職期間，涉嫌殺害多名嬰兒。（圖／翻攝自Twitter@piersmorgan）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一名長相仙氣的32歲金髮護理師露西（Lucy Letby）被指控曾於2015至2016年任職英國西本部某醫院期間，在新生兒病房殘忍殺害7名嬰兒，同時試圖另外殺害其他10名嬰兒，將空氣注入嬰兒血管、餵食胰島素殺害，還曾親筆寫下殺人自白，陪審團將於21日宣判，估計她將面臨終身監禁。

根據《衛報》，前護理師露西先前曾於2015至2016年任職於英國英格蘭西北部柴郡的切斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital），當時醫院新生兒死亡率異常升高，而她也於2018年7月被逮捕，本月18日陪審團在法庭上一致認定露西涉嫌殺害7名嬰兒為有罪。

《衛報》獨家掌握消息，發現其實露西還曾在英格蘭兩間醫院試圖殺害30名嬰兒，這些嬰兒遭受「可疑」的傷害，恰巧皆是露西的值班時間，這些曾遭露西「可疑」毒手的嬰兒全數倖存下來，另外還有17名嬰兒出席曼徹斯特刑事法庭為期10個月的審判。

陪審團等認為，露西被判定成功謀殺7名嬰兒，且至2016年6月的一年內「持續、有計畫、冷血地」曾試圖謀殺另外6名嬰兒，不過她被判2項謀殺未遂罪不成立，因為陪審團無法認定她是否試圖殺害另外4名嬰兒。

露西預計21日將面臨終身監禁的判刑，可能成為該國第3名被判處終身監禁的女性，這也意味著露西永遠無法從監獄獲釋。

柴郡警察局要求調閱切斯特伯爵夫人醫院、利物浦女子醫院（Liverpool women’s hospital）從2012至2015年之間4000多名嬰兒的醫療紀錄，專家至今年早些時候發現有40名嬰兒疑似遭受「可疑」的傷害，而今年4月時專家已經確定切斯特伯爵夫人醫院約有30名嬰兒可能受害。

柴郡警察局表示，目前不可能給出遭受露西毒手的嬰兒確切數據，因為調查目前仍在進行中，且並非意味著針對4000名嬰兒醫療紀錄進行比對和調查，只是意味著警方致力從醫學角度著手，徹查每一宗醫療紀錄，確保沒有慘遭露西毒手的嬰兒受害案件被遺漏。

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