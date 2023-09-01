加彭爆發軍事政變！非洲聯盟「強烈譴責」：暫停會員國資格

▲加彭共和國衛隊指揮官恩古瑪被士兵拋飛空中，非洲聯盟譴責軍方發動政變。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

非洲國家加彭8月26日舉行總統大選，由現任總統阿里彭戈以接近3分之2的選票勝選，該總統家族已統治加彭長達55年，反對黨認為選舉不公，未料軍方發動政變掌權後宣稱大選結果無效，並軟禁阿里彭戈，軍方領導人恩古瑪將擔任過渡總統。為此，非洲聯盟宣布，將暫停加彭的成員國資格。

根據《衛報》，加彭軍方發動政變、軟禁現任總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）後，軍政府發言人表示，將由共合國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）從4日起擔任臨時過渡總統，且預定在憲法法院舉行宣誓就職儀式，說明「過渡和恢復機構委員會」將如何運作，包括如何逐步建立過渡機構，並承諾尊重國內外的所有承諾。

針對加彭國內發動「違反憲法民主」的軍事政變，非洲聯盟在社群網站X（前身為推特）帳戶發文強烈譴責加彭軍方的行為，表示將立即暫停加彭參與非洲聯盟及相關機構的一切活動，直到加彭恢復憲法秩序為止，聲明發表的時間點為8月30日加彭爆發政變之後。

聲明還表示，將由非洲聯盟政治事務專員、也就是來自奈及利亞的阿德奧耶（Bankole Adeoye），以及來自蒲隆地的尼亞米特威（Willy Nyamitwe，總統發言人）主持會議。

另外，非洲聯盟主席法吉（Moussa Faki Mahamat）還向加彭軍方呼籲，應該保障阿里彭戈的人身安全。加彭軍方強調，已將現任總統阿里彭戈軟禁。

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