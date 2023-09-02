海葵「4年來具規模登陸颱風」！出海位置是關鍵　警戒區域曝光

記者李佳蓉／綜合報導

路徑詭譎多變的海葵颱風強勢進逼！氣象局將於今日發布陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風出海的位置很關鍵，不同位置可能有不同變化。並預估海葵有極高機率是「4年以來頗具規模登陸台灣的颱風」，點名13個縣市務必做好防颱準備。

▲海葵颱風持續增強中。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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粉專指出，因為台灣地形複雜、特殊，當缺乏導引氣流、慢速移動時，颱風出海位置不同可能帶來不同變化，風雨規模及持續性差異會很大。並直言海葵有極高機率，成為4年以來頗具規模登陸台灣的颱風，尤其這幾年台灣「太陽能板」大量鋪設，「沒經過颱風高強度橫掃的壓力測試」，提醒家裡屋頂有裝的，或農地、魚塭、山坡地有裝的，最好檢查一下。

粉專也點名花蓮、台東、恆春、蘭嶼、綠島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、台中「做好防颱、防汛準備了嗎？」提醒可趁著這半天多的時間，做最後巡檢。

▲海葵颱風下周出海後可能變慢或滯留，將對中、南、東部帶來驚人累積雨勢。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵正在逐在接近台灣，將帶來威脅，明天下半天到後天上半天有機會通過南部陸地，會帶來風雨影響，提醒做好防颱措施；海葵接近台灣過程中持續增強，暴風圈將擴大，預估明天中午到台灣近海，預計今天中午前後發布陸上颱風警報，最快上午11點半或下午2點半發布。

今桃園以北、東半部將有間歇性降雨，其中東北部較明顯，中南部上午多雲到晴，中午過後可能出現局部午後雷陣雨，南部山區要留意局部雨勢。

謝佩芸指出，今天晚上海葵颱風外圍環流水氣增加，東部降雨明顯，明天白天台灣各地降雨機率提高，東半部嚴防豪雨或豪雨以上等級強降雨，明天颱風中心接近，南部降雨也會增加。