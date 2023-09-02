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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊蘇拉登陸廣東！他車開一半「被路樹砸中身亡」…2女受傷

▲▼“蘇拉”登陸廣東，強風吹倒大樹致1死2傷。（圖／翻攝自長江日報）

▲強風吹倒大樹致1死2傷。（圖／翻攝自長江日報）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸中央氣象台，今年第9號颱風「蘇拉」已於9月2日凌晨3時30分前後在廣東省珠海市南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（45米/秒），中心最低氣壓為950百帕，登陸後再次移入廣東省珠海市南部近海。1日晚間，網傳影片顯示，傍晚大風將深圳梅林北環大道樹木吹倒，壓住正在行駛中的車輛，造成1死2傷。

據《長江日報》報導，今天早晨由強颱風級減弱為颱風級，今天5時，其中心位於廣東省珠海市南部近海，中心附近最大風力有14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕。

9月1日，廣東多地市實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業），倡議「非必要不出門」。9月1日14時，深圳市氣象台將全市颱風橙色預警信號升級為紅色。

1日晚間，網傳影片顯示，傍晚大風將深圳梅林北環大道樹木吹倒，壓住正在行駛中的車輛，並造成人員傷亡。

據《上游新聞》報導，現場救援人員將倒塌樹木進行切割，並對車輛實施破拆，將男子救出駕駛室，經現場急救人員確認，已無生命徵象。此外，救援人員趕到時車內2名女性受傷被救出，其中1名已被救護車接走。

▲▼“蘇拉”登陸廣東，強風吹倒大樹致1死2傷。（圖／翻攝自長江日報）

▲蘇拉登陸廣東。（圖／翻攝自長江日報）

據《極目新聞》報導，1日下午5時左右，在步行街附近的深圳灣體育中心地下車庫，不少市民拎著鋪蓋和隨身物品正在等待安置，街道辦工作人員在一旁維持秩序。

深圳灣體育中心地下車庫是深圳市開放的室內應急避險點之一。8月31日，深圳市住房和建設局下發緊急通知，要求全面停止建築工地施工作業，全面撤離工地人員。

一名正在避險的男子表示，他是附近工地的工人，8月31日接到了停工通知，當晚便轉移至體育中心過夜，「就是打地舖，有餐食供應。具體什麼時候能離開，還要等通知。」

2日凌晨3時30分左右，「蘇拉」登陸珠海金灣區，成為今年來登陸廣東的最強颱風。登陸現場影片顯示，颱風來襲狂風呼嘯，樹木被吹得猛烈搖晃。有網友表示「風雨交加，一夜無眠」。

受「蘇拉」影響，自9月1日20時起，廣鐵集團對進出廣東省的旅客列車採取全部停運措施，近4000列列車停運；珠海機場取消9月2日出港航班40班，進港航班38班；多地中小學延遲開學。

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