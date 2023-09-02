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美妝辣妹被砍56刀亡！　警方破案驚呆「兇手跟死者長一樣」

▲▼德國美妝部落客卡迪加（右）身中56刀陳屍汽車上，兇手是同齡女子莎赫拉班（左）。（圖／翻攝推特）

▲莎赫拉班（左）為了詐死，竟狠心殺害跟自己長相相似的美妝部落客卡迪加（右）。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

德國美妝部落客卡迪加（Khadidja O）身中56刀陳屍汽車上，兇手是同齡女子莎赫拉班（Shahraban Kh-B），令人訝異的是，2人雖然不認識，但外貌驚人相像，不僅膚色接近，都留著一頭黑長髮，化妝風格也很雷同。警方進一步追查後才發現，原來這一切都是莎赫拉班的詐死陰謀。

衛報報導，本案發生於去年8月，莎赫拉班透過Instagram尋找和自己長相相似的人，最終鎖定受害者，並向對方提出虛假的「業配提案」，謊稱願意提供免費美容療程，換取曝光與推薦。

合作談妥後，莎赫拉班與24歲男性同夥謝基爾（Sheqir K）開車去接卡迪加，經過樹林時找藉口把受害者誘騙下車，接著展開一連串攻擊。隨後，他們把汽車開回莎赫拉班住家附近停靠，同日傍晚被莎赫拉班的父母發現報警。

▲▼ 汽車,車門,開車。（示意圖／CFP）

▲受害者陳屍在兇手車上，被兇手父母發現。（示意圖／CFP）

檢警起初以為死者就是莎赫拉班，甚至還有7名家屬前來認屍，都沒有發現異常，直到驗屍時發現刺青圖案不符，才引發質疑，經過一番追查後，將受害者身分更正為卡迪加。據悉，受害者頭部遇襲至少1次，倒地後又被利器狠刺56下身亡，幾乎毀容難以辨識。

茵格斯達（Ingolstadt）檢方宣布，2名被告都被起訴謀殺罪及企圖煽動謀殺罪。檢察官維洛妮卡（Veronika Grieser）引述調查結果指出，莎赫拉班可能是想要逃離家族糾紛，為了讓自己「消失」並且展開新生活，才與謝基爾密謀詐死。儘管未找到凶器，DNA證據及手機對話內容卻成為起訴主要證據。

目前莎赫拉班及謝基爾拒絕認罪，但若罪名成立，都將面臨無期徒刑。此案審判日期尚未確定。
 

 
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