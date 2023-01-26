浪漫小說家詐死！用「女兒」身分狂發文　粉絲多年捐款收不回氣炸

▲美國一名自稱獨立浪漫小說家的女子詐死，數年間繼續推銷「生前遺作」直到今年才被揭穿。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國神秘作家梅亞琴（Susan Meachen）自稱是獨立浪漫愛情小說家，在亞馬遜（Amazon）上有14本出版著作，儘管作品不暢銷，但她的粉絲忠誠度頗高。因此當她「女兒」2020年9月發文稱梅亞琴輕生離世時，讀者們出錢出力，捐款、賣書，結果1月初她坦承「自己還活著」，讓所有粉絲憤怒又傻眼。

據BBC等外媒報導，來自田納西州的梅亞琴「生前」並未取得巨大成就，作品主要是在亞馬遜上自行出版，小說封面也幾乎都是從免費圖庫下載的，但她的粉絲群非常忠誠，還會在臉書社團裡熱烈討論她的作品，梅亞琴也藉此結交許多志同道合的作家好友。

2020年9月，一名自稱是梅亞琴女兒的人在臉書公布母親輕生的憾事，隨後關於梅亞琴在社交圈中被霸凌、騷擾的謠言在網路上發酵，造成社群成員互相指責，感情出現裂痕，持續數月。一些作家們幫忙籌措喪葬費，粉絲群也為了紀念她逝世2周年，主動發起募款和圖書拍賣計畫，結果活動還沒辦就夭折，因為梅亞琴「突然復活」了。

▲女子坦承，宣稱死亡的這幾年來她都「化名」發文。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

但一切都有跡可循，梅亞琴「死後」1個月「女兒」就接手管理她的臉書帳號，呼籲大家不要檢舉讓帳號變成亡者紀念帳號，因為她想幫媽媽出版「最後一本」小說，除了募款經費出書之外，也繼續宣傳梅亞琴過去的作品。後來有人發現，「女兒」打字時竟然出現梅亞琴慣用的相同文法錯誤，最終梅亞琴在2023年1月2日向社團成員們坦承「自己確實還活著」，且多年來一直「化名」發文。

報導指出，讀者、作家們如今想知道，這些年來他們對「梅亞琴一家」的捐款和支援是否能夠獲得賠償，有成員已經向治安部門提出詐欺控訴。詐死一事傳開後，一名自稱梅亞琴的人受訪稱，她認為要從當年網路霸凌中解脫的唯一辦法就是假裝自己已經死了，「當全世界知道我還有心跳脈搏時，霸凌和圍剿又開始了」。但一名女讀者批評，梅亞琴是覺得自己死了之後，她的書就會得到關注才詐死。

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