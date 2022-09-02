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泳池趴遇「分身」互看驚呆！他和陌生人撞臉　連穿搭都一樣

▲▼美國俄亥俄州男子在拉斯維加斯飯店遇到「分身」，未曾謀面的陌生人長相與打扮竟然和他幾乎一樣。（圖／翻攝自Reddit論壇／@Seandouglasmcardle）

▲美國俄亥俄州男子在拉斯維加斯飯店遇到「分身」，未曾謀面的陌生人長相與打扮竟然和他幾乎一樣。（圖／翻攝自Reddit論壇／@Seandouglasmcardle）

記者張寧倢／綜合報導

美國俄亥俄州一名男子日前到拉斯維加斯參加朋友的生日派對，卻在度假飯店的泳池意外成為焦點，原來他竟遇到自己的「分身」，那名陌生男子和他戴著類似帽子、幾乎一模一樣的眼鏡，留著一臉落腮鬍的臉部也極為相似，他笑說第一眼看到對方「還以為在照鏡子」。合照PO上網後，也引發網友熱烈迴響。

綜合外媒報導，俄亥俄州肯特州立大學的46歲教授麥卡德爾（Sean Douglas McArdle）表示，他8月20日在拉斯維加斯的度假飯店泳池休息時，突然成為眾人關注焦點，自己卻摸不著頭緒，「對面的每個人都指著我笑，害我有點尷尬。我回頭看我朋友們，他們又指著另一個人大笑。我看過去，感覺就像是在照鏡子。」

原來，泳池中有另一名男子長得幾乎和他一模一樣，甚至當天都戴著相似的鴨舌帽，還有類似款式的半黑框眼鏡。麥卡德爾心想，「我見過和我有點像的人，但天哪！這傢伙長的真像我，非常不真實。」他將兩人的泳池合照發上Reddit論壇並表示，他竟然遇到自己的「分身」，「直到現在我才被說服…我們絕對是生活在模擬世界裡。」

麥卡德爾過去就常被認為有一張加拿大男演員塞斯•羅根（Seth Rogen）相似的明星臉，所以他問「分身」說，「你是塞斯•羅根嗎？」對方也哈哈大笑。他們沒想到的是，這則貼文很快引發迴響，目前已經獲得超過9.5萬次按讚推薦，還有2300則留言討論。麥卡德爾說，13歲小兒子覺得這件事很有趣，「我終於有了一個比他TikTok瀏覽數更多的貼文了。」

許多網友被如此2個相似的陌生人驚呆，紛紛留言「拜託告訴我這是假的，說你們真的是親兄弟」、「去每個啤酒廠都會看到你們3個人」、「感覺是很平凡的NPC模型角色」、「不小心設定到相同的頭像了」、「讓遊戲管理員發現的話，你們其中一人會被消失」、「當看到分身時你不是應該和對方戰鬥，拚個死活嗎？」、「我覺得眼鏡是最瘋狂的部分」、「眼鏡、帽子，甚至是鬍渣，唯一不夠完美的就差胸毛了」。

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