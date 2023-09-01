　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／風雨未達標！北北基桃2日正常上班上課

▲▼海葵撲台，最新風雨預測。（圖／氣象局）

記者陳家祥／台北報導

中颱海葵進逼台灣且不斷增強！陸上警報預計2日上午發布，暴風圈明晚就會接觸花東，在3日登陸後將穿越台灣，暴風圈籠罩全台，是4年來首個直撲台灣的颱風。儘管台北市已經有顯著的風雨，但由於尚未發布陸警且雨勢也未達標準，因此北市府在晚間宣布2日正常上班課，經基北北桃共識，明（2）日皆為正常上班上課。

北市府表示，由於中央氣象局1日尚未發布海葵颱風之陸上颱風警報，2日暫未達停止上班及上課標準；據中央氣象局最新氣象資料顯示，海葵颱風將自2日深夜起逐漸影響臺灣，市府仍將持續注意颱風最新動態，依中央氣象局提供之最新預測資料，儘早發布是否停班課訊息。

氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵颱風目前為中颱，預估未來進入台灣前還有一段仍會增強，但不會變強颱，目前朝西移動，暴風半徑將從150公里增強為180公里。

針對強風豪雨警戒區，黃恩鴻表示，2日迎風面東部將有降雨，會出現間歇陣雨，越晚越明顯，中南部多雲到晴有午後陣雨；不過明晚深夜開始，暴風圈將觸碰到花東陸地，周日一整天往西移動穿越台灣，是影響最明顯、最大的一天，除迎風面東半部有豪雨或豪雨以上等級降雨外，北部和中南部山區也有局部大雨或豪雨。

黃恩鴻指出，明天清晨到上午預估可能會發布陸上警報，其中上午8點半發布機率高，周日全台都將在暴風圈範圍內。海葵颱風預計4日離開台灣，但仍會在台灣海峽南側滯留到6日左右，外圍環流將持續帶來水氣，仍會對中南部、花東帶來降雨。

ET快訊
他搭機3小時上4次廁所！惹怒走道乘客
快訊／哭求交保失敗！im.B吸金90億首腦及女友續押
板橋女墜11樓亡　生前證件、金融卡被拿走
LIVE／海葵殺到「台灣家門口」海警發布！氣象局最新說明
快訊／北北基桃明正常上班課！基隆市府：將視情況調整
快訊／海葵鬼轉成「穿心颱」！氣象局發布海警
大久保勇太昏迷指數剩3！經紀人曝父母已抵台：情況不樂觀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠白合？接待賴清德參香　邱臣遠母熱情讚「下次來時就是總統啦！」

快訊／風雨未達標！北北基桃2日正常上班上課

蔣萬安逛上海豫園民眾爭搶拍　黃奎博曝貼身觀察：這點不輸大學時代

颱風來了！新北218校開放「免費停車」　時間、各區學校名單帶你看

資本額50萬！「1人公司」拿上億雞蛋補助　李明璇酸：套路好熟悉

生孩子跟養寵物「無正相關」　謝衣鳯：任何鼓勵生育政策要一貫性

政府拿香跟拜2政策！　侯友宜開轟「執政7年都做了什麼？」

郭台銘被爆曾罵蔡英文老處女　綠委籲應道歉：讓選戰回到政策討論

陳時中要重出江湖？　媒體人分析：現在是他最好的「洗白時機」

海基會盼對岸開放陸客來台　回應兩岸人民的期待

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

阿兵哥男友夢中突喊口令　她陪聊反被嗆「去旁邊哭」

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

綠白合？接待賴清德參香　邱臣遠母熱情讚「下次來時就是總統啦！」

快訊／風雨未達標！北北基桃2日正常上班上課

蔣萬安逛上海豫園民眾爭搶拍　黃奎博曝貼身觀察：這點不輸大學時代

颱風來了！新北218校開放「免費停車」　時間、各區學校名單帶你看

資本額50萬！「1人公司」拿上億雞蛋補助　李明璇酸：套路好熟悉

生孩子跟養寵物「無正相關」　謝衣鳯：任何鼓勵生育政策要一貫性

政府拿香跟拜2政策！　侯友宜開轟「執政7年都做了什麼？」

郭台銘被爆曾罵蔡英文老處女　綠委籲應道歉：讓選戰回到政策討論

陳時中要重出江湖？　媒體人分析：現在是他最好的「洗白時機」

海基會盼對岸開放陸客來台　回應兩岸人民的期待

快訊／國道一號南下334公里驚傳火燒車　聯結車左前輪起火

第8屆埔里山城派對馬拉松再上國六　3500人10／15用雙腿享受好風光

雞蛋進口遭疑「圖利特定廠商」　農業部：別再亂放話！將依法提告

陳以信南關總部成立勝選搬歸仁機場　朱立倫籲支持在地好人才

快訊／哭求交保失敗！im.B吸金90億首腦及女友續押　3人交保

U18／日本氣勢如虹！首戰10比0完封西班牙　教頭盼能延續氣勢

參訪支持庇護工廠　國際扶輪3522眷聯會期為世界創造希望

ET民調》郭柯纏鬥 反而有利於侯友宜決戰賴清德

草蜢吐曾志偉病況！為公益來台「走透透」預告行程

信義鄉濁水溪線原民共管會二度召開　設丹大野生動物保護區達共識

政治熱門新聞

快訊／北北基桃2日正常上班上課

海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」　郭台銘出招解救少子化

記者節盧秀燕再當主播　合體「青春版自己」

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

新任總統配新式防彈座車 國安局明年動支2700萬元採購

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

美麗島民調／侯友宜支持度重回第二　郭台銘參選衝擊柯文哲

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

更多熱門

相關新聞

做好防颱整備　世客博9/2-9/4戶外活動暫停

做好防颱整備　世客博9/2-9/4戶外活動暫停

桃園市長張善政今（1）日下午出席「海葵颱風應變整備會議」時指出，海葵颱風原先預估自北部近海掠過，但目前隨著路徑變化，氣象局預測路徑颱風中心可能持續南修，市府各單位針對颱風來臨前整備工作與事後救災效率，務必做好整備工作並嚴陣以待，絕不能掉以輕心，期盼讓桃園災情能降至最低。

蔣萬安逛上海豫園民眾爭搶拍　黃奎博曝貼身觀察：這點不輸大學時代

蔣萬安逛上海豫園民眾爭搶拍　黃奎博曝貼身觀察：這點不輸大學時代

颱風來了！新北218校開放「免費停車」　時間、各區學校名單帶你看

颱風來了！新北218校開放「免費停車」　時間、各區學校名單帶你看

雨彈升級！9縣市豪大雨特報

雨彈升級！9縣市豪大雨特報

即／海葵來襲！石岡熱氣球嘉年華順延一週

即／海葵來襲！石岡熱氣球嘉年華順延一週

關鍵字：

海葵颱風台北市蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北基桃2日正常上班上課

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

海葵今轉中颱　最快午後海警

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面