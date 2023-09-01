快訊／風雨未達標！北北基桃2日正常上班上課

記者陳家祥／台北報導

中颱海葵進逼台灣且不斷增強！陸上警報預計2日上午發布，暴風圈明晚就會接觸花東，在3日登陸後將穿越台灣，暴風圈籠罩全台，是4年來首個直撲台灣的颱風。儘管台北市已經有顯著的風雨，但由於尚未發布陸警且雨勢也未達標準，因此北市府在晚間宣布2日正常上班課，經基北北桃共識，明（2）日皆為正常上班上課。

北市府表示，由於中央氣象局1日尚未發布海葵颱風之陸上颱風警報，2日暫未達停止上班及上課標準；據中央氣象局最新氣象資料顯示，海葵颱風將自2日深夜起逐漸影響臺灣，市府仍將持續注意颱風最新動態，依中央氣象局提供之最新預測資料，儘早發布是否停班課訊息。

氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵颱風目前為中颱，預估未來進入台灣前還有一段仍會增強，但不會變強颱，目前朝西移動，暴風半徑將從150公里增強為180公里。

針對強風豪雨警戒區，黃恩鴻表示，2日迎風面東部將有降雨，會出現間歇陣雨，越晚越明顯，中南部多雲到晴有午後陣雨；不過明晚深夜開始，暴風圈將觸碰到花東陸地，周日一整天往西移動穿越台灣，是影響最明顯、最大的一天，除迎風面東半部有豪雨或豪雨以上等級降雨外，北部和中南部山區也有局部大雨或豪雨。

黃恩鴻指出，明天清晨到上午預估可能會發布陸上警報，其中上午8點半發布機率高，周日全台都將在暴風圈範圍內。海葵颱風預計4日離開台灣，但仍會在台灣海峽南側滯留到6日左右，外圍環流將持續帶來水氣，仍會對中南部、花東帶來降雨。