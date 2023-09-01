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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安逛上海豫園民眾爭搶拍　黃奎博曝貼身觀察：這點不輸大學時代

▲台北市長蔣萬安率團出席上海雙城論壇▼ 。（圖／蔣萬安臉書）

▲台北市長蔣萬安率團出席上海雙城論壇，跟上海市長龔正玩起自拍。（圖／蔣萬安臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

台北市長蔣萬安前往上海參加雙城論壇，8月31日正式結束三天行程，蔣萬安此行除了與上海市簽署三項合作交流備忘錄，同時也考察上海智慧城市、圖書管理、保租房、社區服務，以及老人及特殊需求人群照顧等市政措施。行程中，蔣萬安也抽空帶著市府團隊前往「豫園」體驗夜間經濟，所到之處可許多見跟蔣萬安打招呼的上海民眾，讓他著實感受到上海的熱情。

豫園是興建於明朝的江南園林，歷經戰火洗禮和多次易主，現如今成為一個以上海城隍廟為中心，周邊散落中華美食及傳統技藝的獨特商圈。

對於有機會與市府團隊一起逛豫園，蔣萬安事後在臉書上也表示，琳琅滿目的小點心讓人看了口水直流，他品嚐了道地的寧波湯圓、台灣味十足的大腸包小腸、蚵仔麵線，也和熱情的民眾打招呼，歡迎大家多來台北走走。

這一次也出席雙城論壇的對外關係協會秘書長黃奎博，是蔣萬安的大學學長，回顧此行，他在接受《ETtoday新聞雲》訪問時，也提出了三點對於蔣萬安的貼身觀察。

黃奎博表示，外交與法律雙主修的蔣萬安，與上海市長龔正的第一天見面、第二天主論壇及答謝宴的稿，全程背出，不用讀稿機，記憶力驚人，不輸大學時代的他。

▲台北市長蔣萬安率團出席上海雙城論壇▼ 。（圖／蔣萬安臉書）

談到三天的緊密行程與活動，黃奎博表示，蔣萬安沒打瞌睡，精力旺盛，所以幕僚也戲稱，在籌辦論壇的過程中，雙方很快達成的共識之一就是「市長年輕、體力好，可以多排一些活動」，所以，此次雙城論壇的行程滿滿，或許也是歷來之最。

另外，黃奎博也表示，讓他印象深刻的還包括蔣萬安去體驗上海豫園的夜間經濟，當時的狀況是民眾擠著搶拍照，想要一睹蔣萬安的風采，如果按照北市府「踩線團」原本建議的去「南京路步行街」的話，街上局面可能更混亂，維安也容易出問題。

黃奎博表示，上海市政府官員在評估建議行程時，不敢低估蔣萬安的魅力，而那天的夜間經濟體驗之行，果然證明了上海官員是對的。

▲台北市長蔣萬安率團出席上海雙城論壇▼ 。（圖／蔣萬安臉書）

▲台北市長蔣萬安前往豫園體驗上海夜經濟，當地民眾爭相一賭他的風采。

對於蔣萬安此次率團出席在上海舉辦的雙城論壇，根據《ETtoday民調雲》最新調查，有69.6%民眾認為兩岸應該進行更多城市間的文化、經貿交流（非常同意41.2%、還算同意28.4%），20.6%民眾持反對意見（非常不同意9.9%、不太同意10.7%）；另有9.9%表示不知道/沒意見。

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關鍵字：

蔣萬安雙城論壇黃奎博

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