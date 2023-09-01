太魯閣號車廂仍有頭蓋骨　高大成不忍苛責：有疏失但無礙身份鑑定

▲▼太魯閣悲劇過了2年，竟然還找到頭蓋骨，高大成認為，雖有疏失但不影響身份鑑定。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

2021年4月2日台鐵太魯閣號出軌，釀成49死213傷的悲劇，台鐵局長杜微昨（8月31日）陪同日本專家以及罹難者家屬前往勘查，王薇君在事故的第8節車廂內看到一件衣服，掀開一看，衣服下方有一塊約手掌大的頭蓋骨，令在場人士感到震驚，法醫高大成對此表示，撞擊力太大，造成人體和物品嚴重碎裂，現場太混亂，撿拾過程雖有疏失，但還有其它部份可採集DNA，並不影響身份鑑定。

太魯閣號出軌意外，是台鐵近60年最嚴重的事故，事隔2年後，昨天由台鐵局長杜微陪同日本專家，以及部分罹難者家屬前往台鐵富岡機廠，勘查當時的事故車廂，未料，王薇君在查看第8節車廂時，竟找出一片罹難者的頭蓋骨，立刻讓她回想起當年協助修復死者遺體的那些悲痛回憶，忍不住落淚。

王薇君強忍悲痛心情，當場向杜微抗議，杜微也答應會再仔細搜查車廂查看是否還有遺物，鐵路警察局也知悉此事，今天已安排人員，前往富崗尋找是否還有缺漏的遺物或遺骸等。

高大成以曾相驗過被火車撞斃的遺體為例，因為撞擊力太大，人體被撞得碎裂飛散，但外表人皮還在，所以有時會疏於找尋被撞出體外的部份骨頭。

至於太魯閣號出軌意外，撞擊力更大，死傷更慘重，負責撿拾遺骸的刑事人員，雖然漏了頭蓋骨，但他不忍苛責，畢竟現場非常混亂，如果還能找到身體其它部份，就能採到DNA，不會影響身份辨識。