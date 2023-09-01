天氣不穩扺抗力下降！彰化鵪鶉也染禽流感　撲殺6萬5524隻

▲彰化竹塘1處鵪鶉場感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

最近午後時有雷陣雨加上雨後高溫，溫度及濕度變化大，使得家禽免疫力下降而罹病，彰化縣竹塘鄉1處鵪鶉場主動通報其場內鵪鶉有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，確定感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，撲殺6萬5524隻鵪鶉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

繼今年1月底鵪鶉場罹患禽流感，至今長達７個月的時間，未再發生有相關確診案例傳出，動物防疫所長董孟治表示， 最近國內仍零星有禽流感案例傳出，加上最近午後時有雷陣雨加上雨後高溫，溫度及濕度變化大，易造成家禽高度緊迫，免疫力下降而罹病，竹塘這場鵪鶉場經業者主動通報有鵪鶉異常死亡情形，也呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施。

董孟治指出，業者應加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

另外，若業者發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。