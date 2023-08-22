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放生變大屠殺！千隻鵪鶉慘死　清水岩寺立大牌超度

▲彰化清水岩寺將舉辦超度法會。（圖／清水岩寺提供）

▲彰化清水岩寺將舉辦超度法會。（圖／清水岩寺提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化百年古剎清水岩寺，主神供奉觀世音菩薩，每年農曆七月舉辦「梁皇超渡消災」法會，今年登記超度已經超過萬件，上個月在十八彎古道有宗教團體奉旨放生千隻致死鵪鶉，廟方立大牌超度亡靈，今年最特別的還有，新住民受到已故親人托夢，還有幼兒園為了幼童在校平安，超度地基主。

中元節將屆，各地廟宇都會舉辦超渡法會，社頭鄉清水岩寺舉辦「梁皇超渡消災」法會，清水岩寺管委會總幹事陳慶福說，法會舉辦日期從8月24日至28日為期5天，廟方說，近幾年來，信徒超渡的對象無奇不有，也可以看出社會對「萬物皆有靈」的觀念逐漸普及。

▲彰化清水岩寺將舉辦超度法會。（圖／清水岩寺提供）

▲彰化清水岩寺將舉辦超度法會。（圖／清水岩寺提供）

陳慶福說，今年的超度比往年特別，有一名無神論的政治界名人，報名要超度2名助理，廟方一看非常驚訝，一問之下才知道原來是助理染疫後非常痛苦，另外也有不少住在外縣市的新住民，半夜夢到住在越南及大陸的已故親人，跟他們說要離苦得樂，還指定一定要到清水岩寺超度，相當的神奇。

陳慶福指出，曾有一位住在員林鎮的婦人，特別為死在冰箱裡的螞蟻設立牌位，該名婦人為清水岩寺虔誠信眾，過去廚房的食物吸引大量的螞蟻進來，她多以火攻或噴灑殺蟲劑方法撲滅蟻害，近年因接觸佛法，對過去「殺生」的行為感到不安，所以才為螞蟻設立牌位。

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