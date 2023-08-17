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防檢署搶搭鬼月話題　提醒國人出國旅遊「小心這4種鬼」

▲防檢署搭鬼月話題，宣導不要攜帶違禁動植物產品入境。（圖／動植物防疫檢疫署提供）

▲防檢署搭鬼月話題，宣導勿攜帶違禁動植物產品入境。（圖／動植物防疫檢疫署提供，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

暑假倒數，近期不少民眾把握最後假期出國旅遊，農業部動植物防疫檢疫署搶搭鬼月話題，在臉書粉專宣導出國旅遊要小心四種鬼，切勿攜帶違禁動植物產品闖關入境，否則好心幫親友帶伴手禮，可能反而吃上罰金「換你當鬼」。粉專小編創意，讓不少網友大讚：好有創意的恐怖行銷。

為防堵非洲豬瘟，防檢署搶搭鬼月話題，在臉書粉專提醒國人出國門千萬要小心四種鬼：不要把豬肉講成牛肉「圖哞不鬼」；入境後應配合行李檢查，不要企圖夾帶違禁品，在行李箱內「移神移鬼」；也不要替親友攜帶違禁品入境，小心好心變罰金「換你當鬼」；防檢署也搬出民國87年後的新規定，新鮮水果不得攜入境，提醒旅客不要時空錯置，當「時空旅鬼」。

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▲防檢署搭鬼月話題，宣導不要攜帶違禁動植物產品入境。（圖／動植物防疫檢疫署提供）

經防檢署統計，國人違規攜帶動物檢疫物案件以自中國大陸、越南、日本、香港和韓國返國者較多，常見違規輸入動物產品有火腿腸、香腸、臘腸、鳳爪、鴨脖和半熟蛋等。自4月10日起於各國際機場、港口實施通關綠線區加強執法，迄6月止已裁罰動植物違規案件324件。

防檢署進一步說明，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及動植物用藥品、含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶、盆栽、土壤、昆蟲等，都是不能攜帶入境的物品，民眾如果不小心誤攜入境，或不確定是否可以攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃台，若當場丟棄就不會挨罰。

▲防檢署搭鬼月話題，宣導不要攜帶違禁動植物產品入境。（圖／動植物防疫檢疫署提供）

防檢署提醒，從旅客下機到航站沿途，到移民署證照查驗，以及提領行李、最後海關紅綠線通關區，都設置各式宣導看板、螢幕，提醒旅客不可攜帶違規檢疫品入境，像是豬肉製品首次就會開罰20萬，第二次違規開罰100萬元，若攜帶半熟蛋、雞肉製品開罰3萬元，水果則可能裁處3000元，外籍旅客若無法當場繳清就會被遣返回國，提醒旅客入境前留意。

▲防檢署搭鬼月話題，宣導不要攜帶違禁動植物產品入境。（圖／動植物防疫檢疫署提供）

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