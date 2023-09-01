海葵「超級大迴轉」！專家示警：皮真的繃緊了　全台都可能在暴風圈

▲氣象粉專預測，目前不管哪條路徑，對台灣的威脅、負擔會相當大。（圖／翻攝自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者張乃文／台北報導

中央氣象局針對海葵颱風最新預測，路徑有往南修趨勢，若按照目前路徑，從花東登陸，大部分縣市都可能涵蓋在暴風圈的範圍，但也不排除偏南或偏北。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說，目前不管哪條路徑，「對台灣的威脅、負擔會相當大」且美歐模式呈現「超級大迴轉！」提醒大家「皮真的要繃緊了。」

氣象局下午最新預報，周日(3日)之前，海葵颱風逐漸往台灣靠近，但路徑有逐漸南修趨勢，會偏向從花蓮、台東進入台灣陸地機會最高，而到了下周三（6日）都還可能在台灣海峽南部滯留，仍要留意潛勢路徑誤差。另外，氣象局也說，大部分縣市都有可能涵蓋暴風圈，只是不排除偏南或偏北情況。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，氣象局大幅修正海葵通過台灣後的路徑，進入台灣海峽後至少逗留到下周三，美歐模式最新一報也讓人感到不可思議，是「超級大迴轉！」

氣象粉專推論，目前不管是哪條路徑，對台灣的威脅、負擔都會相當大，呼籲大家「皮真的要繃緊了」全台灣都要做好防颱及防災各項措施。不過，海葵通過台灣後的變數非常大，究竟如何演變「目前非常難判斷」只能且戰且走。

對於颱風暴風圈的涵蓋範圍，氣象局說，有些縣市確實有可能不會涵蓋，但整體路徑仍有不確定性。氣象局說明，下周一至下周三颱風持續滯留台灣海峽南部，各地天氣仍不穩定，風雨會較大，尤其東半部地區、南部同樣會有大雨豪雨發生可能，「颱風影響期間算是相當長。」

▲▼海葵撲台，最新風雨預測。（圖／氣象局）