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最新路徑出爐！海葵恐陷「鞍型場」滯留2天　中南部雨勢明顯

▲▼JMA日本氣象廳最新出爐的路徑顯示，未來海葵登陸台灣後，可能在台灣海峽陷入「鞍型場」，滯留1至2天。（圖／翻攝自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

▲JMA日本氣象廳最新出爐的路徑顯示，未來海葵登陸台灣後，可能在台灣海峽陷入「鞍型場」，滯留1至2天。（圖／翻攝自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

記者張乃文／綜合報導

氣象局表示，海葵颱風今(1日)下午5時半發海警機率高，周六(2日)清晨或上午可能發陸警，目前預測海葵路徑在宜蘭、花蓮登陸機率高，但路徑不排除再南修。而氣象粉專「觀氣象看天氣」說明，根據JMA日本氣象廳下午2時最新出爐的路徑預測顯示，海葵在台灣海峽可能陷入鞍型場滯留1至2天，中後期的路徑變數也會變多，還是要加以留意。

「觀氣象看天氣」提到，根據JMA日本氣象廳下午2時最新出爐的路徑顯示，未來海葵登陸台灣後，由於太平洋高壓東退，後期導引氣流減弱，導致海葵在台灣海峽陷入「鞍型場」，可能滯留1至2天，此時也因地形破壞，颱風已明顯減弱；至於歐洲中期預報中心EC、及美國全球模式GFS也都出現類似反應。

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「觀氣象看天氣」認為，如此預測將會為台灣西南部帶來較為明顯的雨量，而颱風中後期路徑變數持續變大，提醒大家多加留意颱風的消息。

中央氣象局預報員黃恩鴻則表示，海葵中颱持續接近，最快下午5點半發海警機率很高，周六清晨至上午有發陸警可能，海葵路徑還有往南修可能性，目前路徑預測朝宜蘭、花蓮，若再南修，也可能從台東登陸。

黃恩鴻指出，海葵中颱預估可能在周日清晨到上午登陸台灣，確定將會登陸，只是登陸地可能因路徑修正不同，將是4年來首個中心登陸台灣的颱風。

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