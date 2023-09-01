中國人行降外匯存準率　分析：難扭轉人民幣跌勢

▲中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北1日電

中國人民銀行今天公布，為提升金融機構外匯資金運用能力，9月15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由現在6%下調至4%。但分析認為難扭轉人民幣跌勢。

外匯存款準備金是指金融機構按照規定，將其吸收外匯存款的一定比例交存中國人民銀行（央行）的存款。外匯存款準備金率是指金融機構交存人行的外匯存款準備金，與其吸收外匯存款的比率。

據澎湃新聞今天報導，截至7月，外幣存款餘額8218億美元，將外匯存款準備金率由現在的6%下調至4%，意味著9月15日起金融機構存到人行的外匯存款準備金可以減少合計超過184億美元。

報導指出，在央行宣布下調外匯存款準備金率後，市場迅速作出反應。在今早9時30分，人民幣對美元即期匯率開盤即走高並升破7.24關口，較前一交易日7.2904的收盤價大漲超過400點。

路透社今天報導，這是今年首次人行下調金融機構外匯存款準備金率，目的是減緩人民幣的跌勢。

不過交易員及分析師指出，這舉措不太可能扭轉人民幣下跌趨勢，只是向市場發出更多訊號，表明如果有需要，中國會加大力度應對人民幣快速貶值。

報導引述瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰（Ken Cheung）表示，人行在新一輪貨幣寬鬆政策正進行之際，下調外匯存款準備金率將有助於緩解人民幣貶值壓力。此次降息將為進一步降息刺激經濟贏得更多政策空間。

他表示，人行此次舉措強化了捍衛人民幣疲軟的立場，但不太可能扭轉人民幣的下跌局面。