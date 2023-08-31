新北市抽查311件開學商品　標示不合格率近16%

▲新北抽查311件開學季商品，商品近16%不合格，大多數缺失商品多未標示原產地 。（圖／經發局提供）



記者戴上容／新北報導

迎接新學期，許多家長開始幫學童選購書包、文具用品、便當袋、學生制服等開學用品。新北市經發局特別針對轄內商家辦理開學前商品專案抽查，總計抽查311件，其中49件標示不合格，不合格率達15.76%，大多數缺失商品多未標示原產地，經發局表示，嚴重業者將函令下架或公告業者名稱。

經發局長何怡明表示，民眾在購買書包、文具用品、便當袋、制服等商品時，往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示。商品進入市場時，皆應符合商品標示法暨其他相關標示基準規定，例如常見的書包、便當袋商品應符合「商品標示法」、文具用品應符合「文具商品標示基準」、學生制服應符合「服飾標示基準」等。

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經發局此次抽查311件，共有49件不合格商品，其中書包、便當袋主要缺失為未標示原產地、製造商或進口商資訊(名稱、地址、電話)、製造日期；文具用品主要缺失為未標示原產地、製造商或進口商資訊(名稱、地址、電話)；學生制服則以未標示原產地、製造商資訊(名稱、地址、電話)、洗燙處理標示、成份標示為大宗。

目前市府已依「商品標示法」、「文具商品標示基準」、「服飾標示基準」等規定立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

經發局呼籲，商品標示是商品的身分證，保障消費者對商品「知的權利」，各位家長幫學童購買開學商品時也要注意所使用的商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。