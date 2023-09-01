早餐店「沒提供1物」他喊不會再去！一票看傻眼：從沒跟店家要過

▲早餐店沒有提供水。示意圖，非當事店家，亦與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

早餐店除了販售三明治、蛋餅，也常賣豆漿、奶茶等飲品。近日有網友發文表示，他去早餐店用餐時，基於習慣，詢問店家有沒有水，然而對方卻沒提供，讓他傻眼，難道他一定要點飲料？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「你們的早餐店也不提供水嗎」為標題發文，提到他日前去一家早餐店用餐時，因為習慣先喝水，便詢問店家有沒有水？然而店家馬上道歉，說他們不提供水。對此，他不禁感到傻眼，大家去的早餐店也都這樣嗎？難道一定要點飲料或自備水？他以後絕對不會再光顧。

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貼文曝光後，底下多數網友表示，「沒提供，老闆就真的沒有煮開水」、「吃幾十年早餐了，沒跟店家要過水」、「我還真沒在早餐店要過水喝」、「從來沒遇過有主動提供水的傳統早餐店」、「早餐店有提供水的義務嗎」、「為什麼店家要免費提供」、「我才傻眼，你要水不會自己帶嗎」、「傻眼什麼？又沒義務提供水」。

也有網友提到，有無提供茶水還是要看店家類型，「資訊太少，怎麼樣的早餐店？如果是美而美那種，不提供水很正常吧」、「你可以改去人均消費400元的早午餐店，基本上都有提供白開水」、「餐廳比較有可能，早餐店、小吃店還要提供水，很難吧」。另也有網友回應，「我家這的有提供各種飲料」、「吃早餐配水一整天都毀了」。