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不見經典2色！iPhone「15 Pro有4色」　果粉卻搖頭：無趣

▲iPhone 15全系列模型機。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15模型機。（圖／9to5mac）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone新機發表前夕，網上總會有各種爆料，每每引發討論。近日就有外媒貼出15和15 Plus的高清渲染圖，分享今年標準機型的顏色陣容，照片被轉PO到PTT。但一看到Pro的配色，不少人卻直搖頭，「15 Pro藍色好看，但沒有14 Pro紫色的驚艷感」、「還我金色」、「大概是有Pro以來最索然無味的配色。」

前陣子，科技媒體9to5Mac更新iPhone 15和iPhone 15 Plus的高清渲染圖，分享了今年標準機型的顏色陣容，iPhone 15包含淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑色，共五個顏色；iPhone 15 Pro則有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑，共四種顏色。手機配件廠商imos推出9色的鏡頭保護貼，顏色也與9to5Mac所報的如出一轍。

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▲iPhone 15全系列模型機。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15 Pro模型機。（圖／9to5mac）

就有網友在PTT的iOS板上貼出此情報，「iPhone 15 系列 9to5Mac顏色圖」，「顏色八九不離十，差不多就這樣，15Pro 灰／鈦灰顏色，看起來沒什麼差別，等實機看看囉！」其中，不少人紛紛讚15的顏色好看，「粉嫩粉嫩顏色>////////<」、「這幾年基本款的顏色都很好看」、「一般版的顏色每次都比Pro的漂亮好多喔！」

看到15 Pro時，大批果粉卻愣住了，「Pro系列還是早期的暗紅色好看」、「15 Pro系列的藍，怎麼跟12 Pro的藍有87%像」、「咦？沒有酒紅嗎」、「還我土豪金」、「Pro系配色真是越來越瞧不起少女系男女了」、「本來期待酒紅色的，唉」、「Pro的顏色除了白色，都很商務感」、「Pro的顏色實在是太無趣了。」

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