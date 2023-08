德州運動員「湖中游泳」染食腦變形蟲亡！　美國今年已4死

▲食腦變形蟲「福氏內格里蟲」(Naegleria Fowleri)。(圖/翻攝美國疾病管制與預防中心)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州衛生部門證實,該州有一名游泳運動員在一處湖中游泳後,感染了由俗稱「食腦變形蟲」引起的阿米巴腦膜腦炎死亡,這已經是美國今年第4人死於此病。

根據CBS報導,德州奧斯汀公共衛生部門表示,有一名游泳運動員8月在林登約翰遜湖(Lake Lyndon B. Johnson)游泳後感染了俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri),最後引發腦膜炎身亡,此病例的樣本已送往美國疾病控制與預防中心(CDC)。

衛生官員指出,食腦變形蟲生活在溫暖的淡水中,會透過鼻腔進入人體,最後抵達大腦,可能會引發破壞腦部組織的阿米巴腦膜腦炎,而這種感染致死率非常高。根據統計,美國自1962年至2022年共有157人感染,最終僅有4名患者存活;而這已經是今年美國第4人死於此病。

美國CDC表示,大部分的案例都發生在南部各州,且都和在河川或湖泊戲水游泳有關,患者通常會在接觸到後12天內出現症狀,可能的症狀包含噁心、嘔吐、發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、癲癇或出現幻覺,甚至有些被感染的人會陷入昏迷;出現症狀後18天內就有可能死亡。

奧斯汀公共衛生部表示,為了降低感染食腦變形蟲的機率,到湖邊或河邊戲水的人應該盡量使用鼻夾,或是避免將頭部進入水中,以此限制流入鼻腔內的水量。

A Travis County resident developed an amebic meningitis infection and died after swimming in Lake Lyndon B. Johnson earlier this month, according to Austin Public Health.https://t.co/uqB8whL4mL