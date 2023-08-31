　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

▲▼美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman, R-VA）率團於31日晚間抵台。（圖／總統府提供）

▲美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman, R-VA）率團於31日晚間抵台。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman, R-VA）率團於31日晚間抵台，展開至9月2日、為期三天的訪問。對此，總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文表達誠摯歡迎，並將於1日上午，於總統府接見訪問團，就台美經貿關係、印太區域情勢等議題深入交換意見。

林聿禪說，此行為魏特曼副主席第二度訪台，這也是繼聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）於今年6月率團來訪後，軍委會再有高階訪團訪問台灣。訪團成員包括：眾議院軍事委員會席曼尼茲（Carlos Gimenez, R-FL）議員、以及季耿絲（Jen Kiggans, R-VA）議員；而在同時段，也另有聯邦眾議院穆尼（Alex Mooney, R-WV）與克勞德（Michael Cloud, R-TX）二位議員在台灣訪問。

林聿禪表示，魏特曼副主席、席曼尼茲、季耿絲、穆尼以及克勞德議員，皆為眾議院「國會台灣連線」成員，也透過立法、發布聲明等具體作為，堅定支持台灣，期盼透過此次交流，進一步深化台美在各領域的合作夥伴關係，並共同攜手為印太區域安全及台海和平穩定貢獻力量。

ET快訊
轎車台21線「甩尾變燒胎」！影片1.5萬人看傻
韓知名女主播「露奶是基本」　真相竟是被逼的
「常被靜電電到」藏6警訊！醫驚曝：小心糖尿病
海葵變壯「最新路徑」更近陸地　暴風圈65%侵襲北台
小王坦白「和人妻激戰2次」　綠帽夫收1元和解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

滯陸國人接回案大增　一年份85萬的協助預算「半年就沒了！」

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

MLB專家勘查大巨蛋結果出爐　建議改善這4項

泛綠整合無望！吳欣岱喊一定會選到底　「九月舉行提名記者會」

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

人口販運防制法明年元旦上路　林右昌：積極推動子法研訂

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

滯陸國人接回案大增　一年份85萬的協助預算「半年就沒了！」

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

MLB專家勘查大巨蛋結果出爐　建議改善這4項

泛綠整合無望！吳欣岱喊一定會選到底　「九月舉行提名記者會」

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

新北市「醫療衛生」評比遭綠轟墊底　侯友宜競辦：元兇是蔡政府

人口販運防制法明年元旦上路　林右昌：積極推動子法研訂

快訊／任天堂Switch出新色　瑪利歐亮麗紅底座打開藏巧思

全台唯一科摩多龍「喵喵」離世了　動物園含淚道別：謝謝30年陪伴

《好聲音》女選手爆被評審找去酒店「單獨輔導」！　拒絕後遭淘汰

【更生好物每周報】銀飾工藝 拋出新的生命光澤

兄弟3局抗議什麼？瑞恩澄清是誤會：我很抱歉

知道劉軒荅會對決　陳俊秀被感染：大家都互相打氣

王正棠轟超大號全壘打驚呼：哇這麼遠　球打出去好輕

美國7月PCE年增3.3%　聯準會仍有升息壓力

「遇到統一很難打」　曾總9局抗議：有好球的空間

日本1餐廳爆集體食物中毒！32人出現症狀釀1死　遺體驗出沙門氏菌

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

政治熱門新聞

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

陳揮文：國民黨再不堪也會是第二

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

郭台銘新民調跌破10%　吳子嘉：這個政治不要玩了

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

郭台銘連署書價碼曝光！民調業者：很漏氣

遭影射收錢網軍！網紅Cheap怒嗆民進黨

恢復1年兵首批役男明年1/25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

躺著選？　賴清德笑呵呵：沒～有啦！

高端技轉WHO成世界首例　她點李彥秀：還覺得1劑1塊都嫌貴嗎？

楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

更多熱門

相關新聞

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

鴻海創辦人郭台銘近日被昔日採訪的媒體人臧家宜，透過錄音檔爆料，在10年前大罵總統蔡英文是「老處女」。對此，總統府31日表示，驚訝在現代社會仍有此缺乏性平意識言論，台灣已是國際注目的進步國家，期待相關公眾人物多自惕勵，除強化個人性平意識，並涵養尊重與識見，以維護台灣的共同形象。

抗議日排放核汙水　陸人「諷刺影片」登時代廣場

抗議日排放核汙水　陸人「諷刺影片」登時代廣場

《木曜4超玩》邰智源獲敬軍模範獎　蔡英文親頒獎狀

《木曜4超玩》邰智源獲敬軍模範獎　蔡英文親頒獎狀

海軍艦長家人染疫、開刀仍出任務　蔡英文特別點名感謝家人體諒

海軍艦長家人染疫、開刀仍出任務　蔡英文特別點名感謝家人體諒

檢方：川普2011至2021每年淨資產浮報數十億美元

檢方：川普2011至2021每年淨資產浮報數十億美元

關鍵字：

蔡英文美國眾議院

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面