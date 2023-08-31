女女CP竟是「10條通」！偷遍全台娃娃機　以車為家帶草蓆四處睡

▲ 女女CP身背10條通緝，偷遍全台娃娃機。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

26歲潘女與27歲吳女是一對女女CP，兩人身上共背10條通緝，她們平常駕車帶著草蓆浪跡天涯，靠偷娃娃機維生，日前她們因車輛故障，向朋友借車代步未歸還，駕車犯下多起竊盜案，害友人險背黑鍋遭提告侵占。淡水警分局22日攔截圍捕，於淡金路攔獲2女，訊後將2人解送歸案。

據了解，潘女與吳女是一對女女情侶，身上共背10條通緝，她們平常駕車浪跡天涯，靠偷竊維生。去年12月底她們在淡水利用鐵鍬破壞娃娃機台竊取零錢，遭淡水警分局查獲並移送。本月15日，新北市淡水區公明街某間娃娃機店再度遭竊，損失近1萬元的零錢，警方鎖定接應犯嫌的涉案車輛，發現涉案的自小客車在多處涉嫌竊，且這輛車輛因租借未歸還，遭提告侵占。

經淡水警分局追查，22日發現涉案車輛行蹤，立即發動攔截圍捕，於淡金路與忠愛街口攔獲2女，赫然發現，駕駛26歲潘女是台南地院基隆、士林、桃園、台中、彰化、台南地檢署發布竊盜、侵占、偽造貨幣等7案的通緝犯。

另一名27歲吳女是台南地院及基隆、桃園地檢署發布毒品、竊盜等3案的通緝，全案警詢後依竊盜、侵占移送法辦，另竊盜、侵占、偽造貨幣、毒品通緝則解送歸案。

潘女落網時辯稱，為了籌措罰金四處擺攤工作，才沒到地檢、地院報到，員警在車上查扣犯案用的斧頭、鐵棍等多項破壞工具，其中還有一捆草蓆，潘女向警方表示，2人平時以車為家，四處躲避警方追緝，除了睡車上外，有時甚至在公園、停車場鋪草蓆過夜，

警方表示，由於她們偷遍台灣西部各縣市，遭到多個單位追緝，淡水警分局將會同他單位擴大偵辦。淡水警分局呼籲，商家應裝設監視錄影系統，定期維護確保運作，裝設不易破壞的鎖頭及零錢箱等設備，以降低遭竊風險。