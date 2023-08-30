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碳交易上路！花蓮縣長徐榛蔚受邀歐洲商會演講　促低碳永續投資

▲▼碳交易上路 花蓮縣長徐榛蔚受邀歐洲商會演講 促低碳永續投資。（圖／花蓮縣府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚受邀歐洲商會演講。（圖／花蓮縣府提供）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚日前(8/28)受邀與歐洲在臺商務協會（歐洲商會）理事會及會員進行專題演講。徐榛蔚縣長分享花蓮永續成果及政策環境、花蓮潛在永續合作項目，以及近期縣政亮點招商建設，增進歐商會對花蓮低碳投資項目的了解，邀請會員們共創永續影響力投資。

縣長徐榛蔚說明，自從2022年的智慧花蓮永續發展暨國際論壇，首次邀請歐商會理事長尹容 (Giuseppe Izzo) 及執行長何飛逸 (Freddie Höglund)至花蓮交流，縣政府即與歐商會展開低碳方面的合作探討。透過個案分享的機會，與外商會員們探討投資花蓮的各種可能性，並希望未來持續交流，促進歐商會更加認識花蓮，進而增進投資花蓮的意願，共同為地球永續努力。

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徐縣長首先分享花蓮得天獨厚的地理環境，讓花蓮保留相當多樣性的自然環境，而在永續治理的趨勢下，花蓮也將「永續」作為施政核心，運用優越的天然環境，以聯合國永續發展目標為指導方針，扣合各項發展，推動SROI社會影響力評估、ESG，並融入生物多樣性公約精神，擘劃縣政藍圖。

徐縣長提到，縣府在去年五月開始推動低碳旅遊，業者自主不使用一次性備品，而在循環經濟花蓮首創生質能源中心-璞石閣生質能源中心，利用畜牧業排泄物轉為沼氣發電，黃金變綠金，這些都是在政策上納入永續的理念，為環境與經濟盡一份心力，因此花蓮也是最適合低碳投資的寶地。

歐洲商會理事長尹容(Giuseppe Izzo)引言時表示，讚賞徐縣長過去在永續及縣民健康方面的成果，獲得康健雜誌健康城市調查及其他評鑑得獎肯定，以及對於城市美學、創新創業、觀光產業方面的持續投入。徐縣長過去擔任立法委員以及兩任縣長政務經驗豐富，這次高興邀請徐縣長來分享交流花蓮永續方面的成果，以及提供這個機會與會員們進行交流討論雙方合作可能性。

歐洲商會成立於1988年，每年定期發布對台經商投資建議書，已成為台灣最大的外商協會。其代表的會員涵蓋多個產業領域，從農業到觀光旅遊，共計超過千位個別會員。

當天活動除主辦方尹容理事長和何飛逸執行長，還有歐洲商會的政府關係代表李世偉 (Jimmy Lee)、常務理事羅朗 (laurent chevalier) 及倍速羅德董事長黃天德 (Van Hoang) 等貴賓蒞臨。

花蓮縣政府將於9月7日和8日辦理投資花蓮招商踩線團及國際論壇，邀請歐商會以及綠能、數位、新創企業到花蓮，使低碳投資業者更深入了解花蓮在永續、智慧等方面的投資環境，為未來的投資決策提供更多的資訊。

縣長徐榛蔚表示，花蓮致力於促進地球的永續發展，並積極吸引低碳、永續投資。歡迎歐洲商會及其會員深入了解花蓮，共創永續影響力投資，共善美好未來。

▲▼碳交易上路 花蓮縣長徐榛蔚受邀歐洲商會演講 促低碳永續投資。（圖／花蓮縣府提供）

▲▼碳交易上路 花蓮縣長徐榛蔚受邀歐洲商會演講 促低碳永續投資。（圖／花蓮縣府提供）

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