太魯閣號罹難者頭蓋骨交檢警驗DNA　交長：協助祂早點回到家人身邊

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日台鐵太魯閣號事故釀49死悲劇，未料事故881天後，就被罹難者家屬團體發現還有被遺忘的頭蓋骨遺留車上，交通部長王國材今(1日)表示，台鐵將協助讓祂早點回到家人身邊。

王國材表示，太魯閣號事故發生後，第一時間搜救優先，檢警蒐證調查，之後運安會也進行後續也調查，過程在民國111年3月完成調查後，將事故車廂殘骸交還給台鐵，台鐵的想法是原車保留，裡面無論是物品或現場殘骸，皆保持原狀放在富岡紀念園區。

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針對昨天發現罹難者的頭蓋骨，王國材指出，今天上午8點台鐵將簡單祭拜後，預計上午9點半，鐵警會到現場再次蒐證，並送回到花蓮地檢署，回報當時的檢察官。

王國材說，很遺憾部分殘骸讓往生罹難者無法入土為安，將趕快來彌補，針對殘骸將DNA身分驗證，台鐵局會趕快協助，讓祂早點回到家人身邊。

王國材強調，一個重大事故發生，救護、蒐證、調查到車輛保存過程，一開始是前端檢警調查部分，他們也會做些檢討，另外交給鐵台鐵之後決定原狀保留，針對原狀保存車輛包括衣物或車輛殘骸等等是否需要簡單分類，會留給台鐵檢討，期待這樣過程要更嚴謹，昨天剛好日本鐵道改革參訪團貴賓去看，他自己也曾去過很多次，沒發現這樣狀況，昨天有個機會讓太魯閣的眼淚發言人王薇君看到，把問題找出來，將來檢討改善。

▲台鐵局長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵局長杜微表示，台鐵會加以檢討，也會邀其他單位研商，類似情況和車輛檢查要更周延，今天上午9點半，鐵路警察會在現場進行蒐證，台鐵會全力配合。

杜微說，昨天看到心情沉重，台鐵也通知檢調，希望能趕快彌補，把車廂做仔細檢查。