　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣號罹難者頭蓋骨交檢警驗DNA　交長：協助祂早點回到家人身邊

▲▼交通部長王國材、台鐵局長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日台鐵太魯閣號事故釀49死悲劇，未料事故881天後，就被罹難者家屬團體發現還有被遺忘的頭蓋骨遺留車上，交通部長王國材今(1日)表示，台鐵將協助讓祂早點回到家人身邊。

王國材表示，太魯閣號事故發生後，第一時間搜救優先，檢警蒐證調查，之後運安會也進行後續也調查，過程在民國111年3月完成調查後，將事故車廂殘骸交還給台鐵，台鐵的想法是原車保留，裡面無論是物品或現場殘骸，皆保持原狀放在富岡紀念園區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對昨天發現罹難者的頭蓋骨，王國材指出，今天上午8點台鐵將簡單祭拜後，預計上午9點半，鐵警會到現場再次蒐證，並送回到花蓮地檢署，回報當時的檢察官。

王國材說，很遺憾部分殘骸讓往生罹難者無法入土為安，將趕快來彌補，針對殘骸將DNA身分驗證，台鐵局會趕快協助，讓祂早點回到家人身邊。

王國材強調，一個重大事故發生，救護、蒐證、調查到車輛保存過程，一開始是前端檢警調查部分，他們也會做些檢討，另外交給鐵台鐵之後決定原狀保留，針對原狀保存車輛包括衣物或車輛殘骸等等是否需要簡單分類，會留給台鐵檢討，期待這樣過程要更嚴謹，昨天剛好日本鐵道改革參訪團貴賓去看，他自己也曾去過很多次，沒發現這樣狀況，昨天有個機會讓太魯閣的眼淚發言人王薇君看到，把問題找出來，將來檢討改善。

▲▼交通部長王國材、台鐵局長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵局長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵局長杜微表示，台鐵會加以檢討，也會邀其他單位研商，類似情況和車輛檢查要更周延，今天上午9點半，鐵路警察會在現場進行蒐證，台鐵會全力配合。

杜微說，昨天看到心情沉重，台鐵也通知檢調，希望能趕快彌補，把車廂做仔細檢查。

ET快訊
「正妹舞團」變後宮！　多名少女遭伸狼爪
海葵貫穿台灣機率高！　6縣市在登陸射程範圍
快訊／百名辣妹高調迎賓！　「瘋狗偉」幫眾38人慘了
快訊／海葵暴風圈「各縣市最新侵襲機率」曝光！
881天驚現被遺忘頭蓋骨！　家屬代表痛心：應全盤檢討
北部「整坨紫爆」！　海葵穿越台灣速度恐變慢
快訊／海葵增強轉中颱！
海葵路徑再偏西！專家：暴風圈可能掠過東北角至北海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

圖／北捷最新《早餐地圖指南2023》隱藏招數　網友到站拿了就走超實用

最新路徑再往南修！海葵貫穿台灣機率高　「6縣市在登陸射程範圍」

2023最新NEXTBIG新創企業名單！Dcard、inline新入榜

海葵「暴風圈侵襲機率」曝光　宜蘭最高69%！

事故881天後才找到遺骸！家屬代表痛心　「應全盤檢討」

這桌2千元↑！麥當勞螯龍蝦堡「一次擺6個」　網笑：財富自由

快訊／海葵增強轉中颱！最快14:30海警　北部周末炸雨

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

圖／北捷最新《早餐地圖指南2023》隱藏招數　網友到站拿了就走超實用

最新路徑再往南修！海葵貫穿台灣機率高　「6縣市在登陸射程範圍」

2023最新NEXTBIG新創企業名單！Dcard、inline新入榜

海葵「暴風圈侵襲機率」曝光　宜蘭最高69%！

事故881天後才找到遺骸！家屬代表痛心　「應全盤檢討」

這桌2千元↑！麥當勞螯龍蝦堡「一次擺6個」　網笑：財富自由

快訊／海葵增強轉中颱！最快14:30海警　北部周末炸雨

曾罵蔡英文老處女？郭台銘未反駁　「我不拘泥這些不必要的問題」

海葵颱風來襲！太平山國家森林遊樂區　9／2持續休園...步道也封閉

人夫偷吃「跟妳睡覺時間比她多」　被離婚還要賠別人老公10萬

快訊／繽紛衣防曬係數50+是假的　iROO把消費者當盤子遭起訴

高虹安涉貪助理費將開審！　男友李忠庭「查無實據」獲不起訴確定

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

美79歲傳奇選股大師畢潤宜逝世　「跟著錢走」投資市場神預測

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

住花蓮最美遊船飯店賞落羽松！免費享SPA、早餐　還有下午茶

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

2歲弟超愛爬進狗籠玩耍　鬥牛犬面露無奈：有點擠

生活熱門新聞

海葵今轉中颱　最快午後海警

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

海葵緊貼逼近台灣　氣象達人示警：做好準備

父住院被退勞保！160萬死亡給付飛了

作文「同學會」7字寫完　萬人朝聖

許伯摟蔣萬安合照被公審　百萬YTR發聲力挺

工作薪水「高雄6萬vs.台北7萬5」　網秒選

更多熱門

相關新聞

太魯閣號事故881天後！頭蓋骨出現　王薇君哽咽：讓祂好好回家

太魯閣號事故881天後！頭蓋骨出現　王薇君哽咽：讓祂好好回家

2021年台鐵太魯閣號事故釀49死悲劇，交通部邀日本JR西日本改革關鍵人物訪台，昨台鐵局長杜微陪同日本專家及罹難者家屬前往富岡紀念園區致哀時，太魯閣的眼淚發言人王薇君在事故殘骸車廂發現有頭蓋骨，王薇君今(1日)哽咽表示，在事故881天後頭蓋骨出現，代表祂想回家，盼讓祂能好好地回家，讓祂能完整。

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

4個月大女嬰被高空落下菸頭燙傷 警排查無果或全樓驗DNA揪兇

4個月大女嬰被高空落下菸頭燙傷 警排查無果或全樓驗DNA揪兇

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

蘇拉將解除警報！台鐵今午夜前正常行駛　退票免手續費

蘇拉將解除警報！台鐵今午夜前正常行駛　退票免手續費

關鍵字：

台鐵太魯閣號事故王薇君頭蓋骨車廂殘骸王國材DNA杜微

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

海葵今轉中颱　最快午後海警

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面