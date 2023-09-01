賴清德2024躺著選？　沈富雄：若「滾到床下」就沒救

記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布參選，總統選戰「四咖督」成形，有評論指民進黨總統參選人賴清德在泛藍分裂狀況下，可「躺著選」。前立委沈富雄則認為，如果不小心滾到床下，就沒救了。

沈富雄昨（31）日在《暐瀚觀點》節目指出，郭董召開記者會宣布參選以後，「賴神躺著也會選上，變成全國99%的共識」，更稱不同意這句話的人，現在大概全台灣只有兩個，一個是他自己，一個是前扁辦主任陳淞山，陳淞山在《美麗島週報》撰文的觀點與他相近。

沈富雄表示，賴清德不但「不是躺著就可以選上」，而且他如果不小心，他還會滾到床下來，一旦滾下床就沒有救了。

▲賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）



沈富雄提到，如今在野黨國民黨已經充滿失敗主義，想說賴清德民調從35%到38%再到40%，好像就不會掉，但誰說的，蔡英文執政8年，有很多包袱、弊案，很多無法交代的事情，在野黨是被郭董之亂搞亂了，所以沒有人好好去檢討民進黨的問題。

賴清德昨（31日）出席在台北舉行的「2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議」，會後媒體詢問，賴清德是否「躺著選」？賴並未留步受訪，但笑著小聲說：「沒～有啦」，隨即在隨扈護送下搭乘手扶梯離開。賴清德競辦總幹事潘孟安會前受訪時3度強調「沒有躺著選」。