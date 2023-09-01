　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德2024躺著選？　沈富雄：若「滾到床下」就沒救

記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布參選，總統選戰「四咖督」成形，有評論指民進黨總統參選人賴清德在泛藍分裂狀況下，可「躺著選」。前立委沈富雄則認為，如果不小心滾到床下，就沒救了。

沈富雄昨（31）日在《暐瀚觀點》節目指出，郭董召開記者會宣布參選以後，「賴神躺著也會選上，變成全國99%的共識」，更稱不同意這句話的人，現在大概全台灣只有兩個，一個是他自己，一個是前扁辦主任陳淞山，陳淞山在《美麗島週報》撰文的觀點與他相近。

沈富雄表示，賴清德不但「不是躺著就可以選上」，而且他如果不小心，他還會滾到床下來，一旦滾下床就沒有救了。

▲▼2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

▲賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

沈富雄提到，如今在野黨國民黨已經充滿失敗主義，想說賴清德民調從35%到38%再到40%，好像就不會掉，但誰說的，蔡英文執政8年，有很多包袱、弊案，很多無法交代的事情，在野黨是被郭董之亂搞亂了，所以沒有人好好去檢討民進黨的問題。

賴清德昨（31日）出席在台北舉行的「2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議」，會後媒體詢問，賴清德是否「躺著選」？賴並未留步受訪，但笑著小聲說：「沒～有啦」，隨即在隨扈護送下搭乘手扶梯離開。賴清德競辦總幹事潘孟安會前受訪時3度強調「沒有躺著選」。

ET快訊
海葵各國路徑曝！日估東南部外海北轉往日本　氣象主播：較準確
NANA被爆《假面女郎》沒拍完就去全身刺青！　韓媒狠批無責任
海葵「直撲穿台」亂週末！午後陸續發海陸警　北宜花影響最劇
女星朝聖麥當勞385元龍蝦堡　「蝦肉僅2口」揭2字感想
海葵恐成4年來首個「穿台颱」　宜蘭登陸時間拉長！北台今晚有感
海葵吞大補丸　專家示警：巔峰達中颱中段班
28歲網紅每月給員工「薪資破2億」　去年繳近9億稅金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／文總最新匠人魂揭秘205廠　槍械、刺刀設計看這裡

賴清德2024躺著選？　沈富雄：若「滾到床下」就沒救

郭正亮：藍白合韓國瑜出手「能讓侯柯講話算數」　最佳時間曝光

國安局編2700萬買「新總統防彈座車」　比蔡英文奧迪A8貴200萬

不是柯、侯！命理師提1「女強人」當郭台銘副手：帝王組合勢不可擋

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

滯陸國人接回案大增　一年份85萬的協助預算「半年就沒了！」

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

MLB專家勘查大巨蛋結果出爐　建議改善這4項

泛綠整合無望！吳欣岱喊一定會選到底　「九月舉行提名記者會」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

影／文總最新匠人魂揭秘205廠　槍械、刺刀設計看這裡

賴清德2024躺著選？　沈富雄：若「滾到床下」就沒救

郭正亮：藍白合韓國瑜出手「能讓侯柯講話算數」　最佳時間曝光

國安局編2700萬買「新總統防彈座車」　比蔡英文奧迪A8貴200萬

不是柯、侯！命理師提1「女強人」當郭台銘副手：帝王組合勢不可擋

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

滯陸國人接回案大增　一年份85萬的協助預算「半年就沒了！」

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

MLB專家勘查大巨蛋結果出爐　建議改善這4項

泛綠整合無望！吳欣岱喊一定會選到底　「九月舉行提名記者會」

快訊／國道1號北向「4自小客追撞」！　車流回堵5km

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

影／文總最新匠人魂揭秘205廠　槍械、刺刀設計看這裡

愛因斯坦手稿拍賣會現蹤　14頁估價3125萬起

勞斯萊斯送修遭扣7年變廢鐵　廠商「賠償金額」曝光

海葵各國路徑曝！日估東南部外海北轉往日本　氣象主播：較準確

「特斯拉Model 3」再降價大砍16萬！北美折合新台幣113萬起

一喝牛奶肚痛必拉！醫揭「乳糖不耐3原因」：長大更容易有

海葵「直撲穿台」亂週末！午後陸續發海陸警　北宜花影響最劇

坤達「我老婆」難得公開放閃❤ 幫正妹YTR拍寫真…1句話示愛柯佳嬿

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

政治熱門新聞

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

新任總統配新式防彈座車 國安局明年動支2700萬元採購

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

賴清德躺著選？　沈富雄：滾到床下就沒救

MLB專家勘查大巨蛋結果出爐　建議改善這4項

郭台銘連署書價碼曝光！民調業者：很漏氣

美眾議院軍委會副主席抵台　蔡英文1日接見談經貿、印太情勢

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

恢復1年兵首批役男明年1/25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

滯陸國人接回案大增　一年份預算半年花光

更多熱門

相關新聞

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

郭台銘正式宣布獨立參選2024總統大選，各界都很關心在野3人是否會整合。前立委郭正亮認為，若是前高雄市長韓國瑜居中協調，應該能讓侯、柯講話算數，因為韓跟兩方都夠熟，而侯、柯最適合見面的時間點是在10月。

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

關鍵字：

2024總統大選柯文哲賴清德郭台銘侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

「常被靜電電到」藏6警訊！醫驚曝：小心糖尿病

海葵緊貼逼近台灣　氣象達人示警：做好準備

全台唯一科摩多龍「喵喵」離世了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面