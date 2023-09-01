郭正亮：藍白合韓國瑜出手「能讓侯柯講話算數」　最佳時間曝光

記者黃翊婷／綜合報導

郭台銘正式宣布獨立參選2024總統大選，各界都很關心在野3人是否會整合。前立委郭正亮認為，若是前高雄市長韓國瑜居中協調，應該能讓侯、柯講話算數，因為韓跟兩方都夠熟，而侯、柯最適合見面的時間點是在10月。

▲韓國瑜被認為是最適合居中協調整合的人選。（資料照／記者周宸亘攝）

郭正亮在政論節目「大新聞大爆卦」中提到，目前有些民調是民眾黨總統參選人柯文哲明顯領先，就連中廣董事長趙少康也認為侯、柯適合見面的時間是10月，也就是國民黨總統參選人侯友宜訪美回來之後，「因為如果時間太近，人家就會覺得說我還在衝刺，我搞不好會更高，所以到10月，因為時間已經很接近登記了嘛，你也該做決定了，那個時候2個人大概只剩下1個月，會比較好說，『你的實力大概就到此為止』，現在這句話說不出來。」

郭正亮接著表示，在手機、網路做的民調，柯文哲占有優勢，維持在領先的情況，民眾黨員自然會覺得「你有什麼理由叫我做副的」，這個問題比連戰、宋楚瑜還要麻煩很多，畢竟連、宋系出同門，談完之後，宋後來就變成國民黨的副主席，所以他們政黨整合沒問替，但民眾黨不是，民眾黨還有不分區，因此一定要有一個可以對內部說得通的說法。

▲郭正亮表示，侯、柯整合比連、宋還要麻煩。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

郭正亮補充道，其實很多柯粉都很獨立，就算是柯文哲出馬，要說服他們也需要一番道理，否則可能會崩盤，柯粉的性質就是很有獨立思考性，知識性的人也比較多。

至於請韓國瑜居中協調是否能順利整合，郭正亮直言，「韓國瑜會讓兩方講話算數，有第三者在場比較好，而且他跟兩方夠熟」。此外，郭正亮還透露，傳聞國民黨本來要請前總統馬英九出來和侯友宜、郭台銘談，「可是跟郭很難談，請出馬英九也沒有意義」。