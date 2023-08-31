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涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

▲▼民眾黨部召集人被爆涉妨礙風化。（圖／翻攝四叉貓臉書）

▲民眾黨部召集人被爆涉妨礙風化。（圖／翻攝四叉貓臉書）

記者杜冠霖／台北報導

網紅四叉貓（劉宇）31日爆料，民眾黨台南市黨部青年部總召集人尤信元，2021年間因妨害風化案（圖利容留性交、猥褻罪，俗稱皮條客）判刑4月。前民進黨青年部主任吳濬彥表示，四叉貓文章發出來才十分鐘，尤信元就關閉臉書，尤又不是路人，「文哲大仔參選總統的過程，原來在下好大一盤黑白五子棋。」

四叉貓今貼出判決書爆料，民眾黨台南黨部副執行長，現任民眾黨台南市黨部青年部總召集人尤信元曾涉妨礙風化罪。根據判決書記載，尤信元、另一陳姓男子與真實姓名、年籍不詳綽號「諾亞哥」、「克羅心」、「經銷商」之成年人，共同意圖營利，基於容留、媒介使女子與他人為猥褻或性交行為之犯意聯絡，自民國110年共同經營名為「米家按摩工作室」之應召站，由陳男駕車擔任俗稱「馬伕」之工作；尤信元先後承租兩間房間作為性交易之處所，並由綽號「諾亞哥」、「克羅心」等人於網路論壇張貼廣告訊息方式招攬男客。

男客看見上開廣告訊息後，透過上開網路通訊軟體LINE帳號ID與尤信元聯絡，尤信元即發送媒介性交易訊息，訊息內容包括當天性工作者之班表、性工作者之花名、照片及時段，供男客挑選性工作者。尤信元每媒合1位新男客，可獲利200元，每媒合1位舊男客，可獲利100元；性工作者完成1位男客之性交易服務可抽取800元至1200元不等之報酬。

吳濬彥表示，曾擔任民眾黨台南黨部副執行長，現任民眾黨台南市黨部青年部總召集人尤信元，2021年間因妨害風化案（圖利容留性交、猥褻罪，俗稱皮條客）判刑4月，可易科罰金。

吳濬彥指出，這事情今天被四叉貓挖出來。四叉貓文章發出來才十分鐘，尤信元就關閉臉書。因為尤信元有跟蔡壁如合照，但蔡壁如團隊竟然表示：「針對個人行為不做回應。」

吳濬彥表示，尤信元又不是路人，路人合照都可以被拿來攻防了，更何況尤信元有KP黨黨職身份。蔡壁如這個回應真是有夠差勁。自己從驚嚇到漸漸開始感到不可思議，「文哲大仔參選總統的過程，原來在下好大一盤黑白五子棋。」

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