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嚐鮮最新「2023台灣米其林指南」美食　LINE熱點一鍵秒找到

▲▼《臺灣米其林指南2023》發布會。（圖／記者湯興漢攝）

▲2023台灣米其林指南8月31日公布。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「2023台灣米其林指南」於8月31日公布星級餐廳名單，共有44家餐廳拿到星級評等，其中有2間餐廳晉升三星、 3間餐廳晉升二星、7間餐廳新獲得一星肯定，若想嚐鮮新出爐的米其林星級餐廳美食，只要透過LINE熱點輸入12字查詢，立刻就能找到距離最近的米其林星級餐廳。

最新出爐的「2023台灣米其林指南」名單中，被評選為一星的餐廳共有35家、二星有6家、3星則有3家，共有44家餐廳拿到星級評等，其中有6間獲得綠星肯定，若再以縣市區分，一星台北有28家、台中5家、高雄2家；二星台北5家、高雄1家；三星台北2家、台中1家。

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▲▼2023米其林名單公布，台中JL Studio首摘三星。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2023米其林名單公布，台北 Tarroir態芮摘三星。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Tarroir態芮與JL Studio首次晉升三星。（圖／記者蔡玟君攝）

至於拿下三星的餐廳分別是台北頤宮（君品酒店）、Tarroir態芮以及台中JL Studio。頤宮今年已是連續6年奪得三星餐廳，Tarroir態芮與JL Studio則是首次晉升三星，打破過往只有台北有米其林三星餐廳紀錄。

Tarroir態芮主廚何順凱（Kai）擁有豐富國際工作經歷，使用道地的台灣當季食材，用法式的料理手法呈現，菜單巧妙呈現臺灣的風土民情，將台灣料理重新解構和定義。

JL Studio大廚林恬耀則致力於開展出新加坡料理的新風貌，並大量採用台灣本地食材，菜色味道精巧，細緻平衡，極富層次而帶驚喜，希望傳遞新加坡美食的文化與精髓，重新演繹新加坡的經典菜色。

▲▼嚐鮮「2023台灣米其林指南」美食　LINE熱點一鍵秒找到最靠近餐廳。（圖／翻攝自LINE）

▲嚐鮮最新「2023台灣米其林指南」美食　LINE熱點一鍵找到最近米其林美味。（圖／翻攝自LINE）

若想嚐鮮新出爐的米其林星級餐廳美食，只要使用「LINE熱點」功能，在搜尋攔輸入「#2023米其林星級餐廳」，就能一鍵查找距離用戶位置最近的星級餐廳；若是想享用「2023臺北米其林必比登推介」美食，輸入「#2023台北米其林必比登推介」，一樣能輕鬆找到距離最近必比登推介餐廳。

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