必比登「最強行政區」曝光！　入圍20間占榜16％

▲米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）



記者張靖榕／綜合報導

2024台灣米其林指南20日率先公布今年「必比登推介」名單，全台共有126間店家入選，其中包括16間新入選餐廳。台北43間、台中27間、台南31間、高雄25間；其中「台南市中西區」堪稱「全台必比登最強行政區」，高達20間入榜，獨占榜單16％名額。

米其林必比登推介主要是表彰由評審員評選出提供物有所值餐點的店家，顧客可以在這些店家，以適中價位享受到美食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣米其林評選，台北、台中、台南以及高雄中，提供「物有所值」美食的店家總數共有126家，16間新入選的必比登推介店家，超過一半提供的是台灣在地美味與小吃。

台南共計31間上榜，其中20間都落在台南市中西區，新入選包含「麥謎食驗室」、「添厚」、「誠實鍋燒意麵」；順利蟬聯的有阿星鹹粥、阿文米粿、阿興虱目魚、阿美飯店、大勇街無名鹹粥、黃家蝦捲等，超強實力為全台密集度最高的必比登推介美食的行政區。

台北新入選5家，包含心潮飯店、黃記魯肉飯、麵鋪、軟食力、小品雅廚及Pàng，心潮飯店是高雄知名台菜餐廳老新台菜推出的品牌以炒飯為主軸，創新與傳統兼顧。

台中新入選2家，裡小樓與繡球；高雄新入選5家，包含賣塩順、春蘭割包、秀明豬心冬粉、小燉食室、良佳豬腳。