親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字挺許伯簡芝

▲許伯&簡芝無奈遭抹黑。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」日前發文出征YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，被起底18萬的醫師粉專的管理人數竟高達50人。沒想到，31日事件爆發後，小劉醫師的管理員竟突然少了1人，「許伯&簡芝—倉鼠人」的粉絲也到小劉醫師的貼文下狂刷「從零開始養，側翼篇」等8字反擊。

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，封面為主持人許伯與台北市長蔣萬安的摟抱合照，讓劉宗瑀不滿而選用大便底圖，發文稱要退訂許伯&簡芝，同時質疑對方若沒政治立場，「那是甚麼？錢錢立場」，吸引許多小劉醫師的粉絲留言嘲諷，甚至有人檢舉許伯&簡芝的影片。

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許伯&簡芝無奈之下，只能上傳影片澄清，他們全程自費拍攝，影片收益也有捐獻給動物園，更公開合約內容自清，強調訪問的都是專業人士，蔣萬安僅是來賓的身分，不論是陳其邁或柯文哲，他們都會用一樣的模式進行，2人更一度委屈到落淚。

▲「小劉醫師-劉宗瑀」本有50名管理員，31日事件爆發後突然少了1人。（圖／翻攝臉書）



網友31日發現「小劉醫師-劉宗瑀」粉專有18萬人追蹤，臉書粉專管理員竟高達50人，感嘆根本就是「側翼」，「沒看過一個醫師粉專有50個管理員的」、「這不是側翼，什麼才叫側翼」。

據了解，「小劉醫師-劉宗瑀」臉書粉專31日晚間，50人的管理員突然少了1人，但劉宗瑀粉專的49名管理員在事件爆發後，仍未發文針對許伯&簡芝的事件說明。

此外，「許伯&簡芝—倉鼠人」為動物YouTube頻道，時常拍攝照顧、領養、飼育教學等富有知識及保育的影片，其中「從零開始養，XX篇」系列更是深受粉絲喜愛。為了幫許伯&簡芝出氣，許多網友紛紛到「小劉醫師-劉宗瑀」的貼文下方留言，「從零開始養，側翼篇」回擊。

▼許多網留言狂刷「從零開始養，側翼篇」挺許伯簡芝。（圖／翻攝臉書）

