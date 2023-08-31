「堅決反對美對台軍援！」　陸國防部：只是養肥美軍工復合體

▲ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

受疫情影響，中國大陸國防部時隔三年，於今（31）日舉行中外記者會。談及美國今天宣布正式對台提供8000萬美元（約新台幣25.48億元）外國軍事融資。對此，新聞發言人吳謙大校指出，美對台軍援軍售，中方態度堅決反對，只是養肥美軍工復合體，損害台灣民眾安全，解放軍將採取一切必要堅決措施。

吳謙指出，我認為無論是援台武器也好，售台武器也罷，我們一貫予以堅決反對。需要強調的是，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是依仗美國援台售台武器。

吳謙表示，美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工復合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。「對此，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制。」

消息指出，美國政府今宣布提供台灣8000萬美元（約新台幣25.48億元）外國軍事融資，以強化台灣防衛能力。這是美國首度提供台灣軍事融資貸款，也是總統拜登7月底動用總統撥款權提供台灣軍援後，美國第2度對台特殊軍援。

另外，針對去年裴洛西訪台後，中美軍事對話中斷一年多，何時恢復？對此，吳謙回應，中美兩個交往並非處於中斷，雙方通過軍事外交渠道保持著坦誠有效的溝通。

吳謙進一步說，「必須承認，當前中美兩軍關係確實是存在不少困難和障礙，這種局面完全是由美方造成的一段時間以來，美方固守錯誤的對華認知，對華進行無理遏制打壓，粗暴干涉中國內政，援台武器，售台武器。與台灣發展軍事關係，頻繁出動海軍力量在中國周邊強化軍事挑釁。

吳謙強調，「美方拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。在這種形勢下，中國軍隊理所當然要進行堅決反制。」