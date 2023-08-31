甜度破錶！楊超越「瘋狂倒貼」丁禹兮　網笑：其實是燒腦推理劇

▲楊超越、丁禹兮親密戲。（圖／iQIYI國際版）

記者蔡儀潔／綜合報導

甜虐輕喜劇《七時吉祥》由楊超越和丁禹兮攜手主演，兩人在紅線糾纏的意外下，必須經歷7次情劫，化身7種不同的身份，以不同的方式相愛。如今迎來大結局，高潮反轉不斷，網友紛紛笑道，這部其實是「燒腦推理劇」。

楊超越、丁禹兮在歷經多次情劫後，心越靠越近，為不讓對方損害原神，想守護彼此而陷入愛的輪迴，其中丁禹兮飾演的初空為了避免楊超越飾演的祥云因歷劫耗盡元神，嘗試施展「護神咒」，一但被守護者受到傷害，守護者將替其承受全部的損傷，兩人下凡重新回到3萬年前一探真相，元神的秘密讓網友驚嘆「這個劇本殺循環太猛」。

備受觀眾矚目的貓虎妖情緣，楊超越化身小虎妖尋找貓妖初空（丁禹兮 飾），為了讓初空想起自己，各種倒貼可愛「黏踢踢」都上演，讓網友驚呼「超可愛很心動」；而初空化身貓妖更遭受下屬斷絕情愛的考驗，初空意外在與祥云獨處時喝下春藥，竟突然撲倒臉湊近祥云，心跳指數爆棚根本名場面。

▲楊超越丁禹兮七次歷劫之謎揭曉。（圖／iQIYI國際版）

楊超越和丁禹兮在紅線糾纏的意外下，必須經歷七次情劫，化身七種不同的身份以不同的方式相愛，楊超越表示：「很開心能一次體驗七種不同的角色，每個角色都很值得被演繹。」正當觀眾以為這一切只是渡劫升仙等，沒想劇情發展突變，讓原本浪漫虐心的輪迴苦戀愛情劇，變成燒腦推理劇。