中國新10段線地圖納南海　菲律賓斥無國際法依據

▲中國新發布的地圖將台灣、南海諸島都納入中國疆域。（圖／翻攝自中國自然資源部網頁mnr.gov.cn）

中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電

北京當局28日發布新版地圖，以「10段線」幾乎整片南海都納入中國疆域。菲律賓外交部今天說，中國試圖以此舉合法化對菲律賓島礁和海域聲稱的主權，「這沒有國際法依據」。

中國政府新發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）都納入中國疆域裡。

菲律賓外交部今天發表聲明說：「菲律賓拒絕接受中華人民共和國自然資源部於2023年8月28日發布的2023年版中國標準地圖，因為它涵蓋九段線（現在是10段線），該線據稱顯示了中國在南海的邊界。」

菲國外交部表示，北京此舉「試圖合法化對菲律賓地物和海域聲稱的主權和管轄權，這沒有國際法依據，尤其在1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）之下」。

菲國外交部說，2016年南海仲裁已宣告中國「九段線」領土主張無效。「（該裁決）明確指出，『九段線相關部分包圍的南海海域違反（聯合國海洋法）公約，它們超出中國依據公約享有海洋權利的地理和實體限制，不具法律效力。」

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

菲國外交部表示，菲方呼籲中國採取負責任的行動，遵守2016年南海裁決及它對「聯合國海洋法公約」的義務。

多位菲國參議員也對中國新版地圖表達不滿。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）發表聲明說：「中國有妄想症。中國精神失常，做任何事來聲索不屬於他們的領土。這張『地圖』是北京不顧一切宣揚其謊言和宣傳的企圖。」

她表示：「越多國家反對這張地圖，我們就越能糾正中國的謊言。」

參議員艾斯古德羅（Francis Escudero）說：「他們要發布多少地圖都可以。這不會影響我們，也不是影響對我們有利的仲裁裁決。」

他表示，任何國家的單方面聲明在國際法上都不存在影響力和地位。「我們應該做我們認為正確，並符合我們國家利益的事」。