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美軍計畫建新港口「離台灣200公里」　選定菲律賓巴丹群島

▲▼美國正與菲律賓商討在巴丹群島開發民用港口，將增加美軍進入接近台灣的戰略島嶼管道。（圖／翻攝自Google地圖）

▲美國正與菲律賓商討在巴丹群島開發民用港口，將增加美軍進入接近台灣的戰略島嶼管道。（圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社

菲律賓巴丹群島省省長和另外兩名官員告訴路透社，美國軍方正就在偏遠的巴丹群島開發一個民用港口與菲國進行商討，此舉將可增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。

路透社報導，巴丹群島（Batanes Islands）距離台灣不到200公里，在華府與北京的摩擦與日俱增，而且美方決心強化美菲共同防禦條約的長期合作之際，美國軍方參與這項擬議港口計畫恐升高緊張關係。

位在巴丹群島和台灣之間的巴士海峽被認為是航行西太平洋和南海之間船舶的咽喉點（choke point），也是中國一旦侵略台灣時的重要水道。台灣國防部表示，中國軍方經常派遣船艦和飛機通過這個海峽。

巴丹群島省（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco）在訊息中告訴路透社，她已經向美國尋求在當地興建「一個替代港口」的資金，以利於雨季期間海象不佳時幫助卸下來自首都馬尼拉的貨物。

她表示，相關計畫內容是要在巴斯柯島（Basco island）興建一座港口。當地官員表示，現有的港口常因風浪大而無法運作，興建新港計畫可能10月會作出決定。

過去一年以來，菲律賓已將美軍可以進入的軍事基地數量提升幾乎一倍，表面上是為了進行人道援助。同時，任何時候都有數以千計美軍駐菲，他們透過輪調參加演訓。中方表示，美方此舉是在對區域緊張情勢「煽風點火」。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即針對擬議在巴斯柯島建港一事的置評請求作出回應。

要求不具名的另外兩名菲律賓官員表示，美軍最近已經前往巴丹群島商討建港事宜。

其中一名高階軍事官員表示，菲律賓武裝部隊對雷達以及改善這個區域監控能力方面感興趣。

凱柯證實美軍到訪，表示他們「來過一次」，就擬議的替代港口計畫「進行評估」。

華府尋求與馬尼拉在內的亞洲國家開展更緊密關係，以在亞太地區抗衡中國。菲律賓是美國前殖民地和條約盟友。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美國使館和美國太平洋陸軍司令部（USARPAC）專家已經「在對方要求下」，與省長和地方政府接觸，「商討美國太平洋陸軍司令部可以對該省工程、醫療和農業發展計畫提供支持的方法」。

但是他沒有提到這個擬議港口的具體細節。

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