美將支援菲「制止」中國海警執法　陸國防部：停止插手南海問題

▲ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國防長日前指出「南海仲裁案」裁決結果對各方都具有約束力，並且強調《美菲共同防禦條約》的適用性，中國海警對菲律賓船隻使用水炮，美國將向菲方提供支持，制止中方行為。對此，中國國防部發言人吳謙今（31）日回應，是菲律賓侵犯中國主權，「我們敦促美方停止插手南海問題，停止挑撥離間、拱火滋事，停止破壞地區和平穩定。」

吳謙出，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權。菲方有關做法侵犯了中國主權，違反了《南海各方行為宣言》。中國海警依法處置，採取的措施合理合法、專業規範。

吳謙進一步強調，美方慫恿、支持、參與菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資，動輒以履行《美菲共同防禦條約》威脅中方，一再拿非法無效的南海仲裁案所謂裁決說事，無端抹黑中方正當合法海上維權執法行動，違反聯合國憲章和國際關係基本准則，違背美方在南海島礁主權問題上不持立場的公開承諾，嚴重破壞南海地區和平穩定，加劇地區緊張局勢。

▲中國多次在國際社會上強調「南海仲裁案」不具約束力。（圖／達志影像／美聯社）

吳謙強調，「我們敦促美方停止插手南海問題，停止挑撥離間、拱火滋事，停止破壞地區和平穩定。」希望域內國家對此保持高度警惕，落實好《南海各方行為宣言》，與中方相向而行，共同維護好南海和平穩定。中國軍隊將堅決維護國家主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。

另外，有記者提問，「美軍印太總部副司令近日稱，中美兩軍戰區層級缺乏溝通將增加誤判導致衝突的風險，解放軍東部、南部戰區拒絕與美軍印太總部溝通加大了美中爆發戰爭的可能性？」

吳謙痛批，「美方有關言論是典型的惡人先告狀。眾所周知，美軍是地區安全的麻煩製造者。」長期以來，美軍在中國當面海空域實施高頻度、大範圍的抵近偵察和軍事挑釁，極大增加兩軍一線官兵誤解誤判乃至發生衝突的風險。

吳謙指出，要想管控風險，首先要管好自己。美軍一邊用行動製造危機，一邊用語言管控危機，這是根本行不通的。中方敦促美方停止針對中國的軍事挑釁行徑，以免出現世人都不願看到的極端局面。

