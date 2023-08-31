她搭機被逼扒衣「半裸搜身」還禁飛！　怒控以色列航空歧視羞辱

▲努爾指控以色列航空歧視。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦裔美籍記者努爾（Noor Wazwaz）指控，自己遭到以色列航空羞辱與歧視，她預計從紐澤西州紐瓦克（Newark）飛往以色列特拉維夫市（Tel Aviv），卻遭員工強迫脫衣至「半裸」徹底搜身，還被刪除私人照片。不過，以色列航空並未回覆媒體的評論要求。

《商業內幕》報導，本案發生在7月18日，而「美國─阿拉伯反歧視委員會」（ADC）於7月31日代表當事人提出申訴指出，美國公民努爾因為巴勒斯坦、穆斯林及阿拉伯背景面臨「嚴重歧視與騷擾」，包括被迫接受其他乘客沒有的「廣泛且羞辱性搜查及問話」。

努爾當天在推特發布影片表示，「他們告訴我，因為我是巴勒斯坦人，而且我要飛去以色列，所以我不被允許攜帶筆電、任何充電器甚至行動電源登機。」她詢問一名以色列航空員工，是否因為自己是巴勒斯坦人，才會發生這些事，對方回應，「對啊，而且你要去的地方就像拉馬拉（Ramallah）」，拉馬拉正是巴勒斯坦民族權力機構總部所在地。

I was denied boarding on @EL_AL_ISRAEL because they claimed that I was a “security risk.” Here is a glimpse of what it’s like to travel to Israel as a Palestinian, even if you’re an American. It all started when I went to go drop off my bags at the counter at EWR. pic.twitter.com/1W9X9fm3pX — Noor | نور (@nfwazwaz) July 18, 2023

努爾宣稱，自己接著被帶進小房間接受檢查，以色列航空員工「脫掉我一半的衣服、襪子、鞋子。被徹底拍打搜身。從頭到腳。他們採檢了我的衣服、包包、鞋子和襪子，幾乎所有的東西。」她當時拿出手機蒐證，卻被其中一名員工「要求」觀看照片及影片，接著對方「從我的手機裡刪除我的照片」。

經歷一番波折後，努爾仍被禁止登機，她重新訂購聯合航空的機票，總算順利抵達目的地，但落地後仍須接受額外檢查，「這一整個經驗帶給我巨大傷害。在好幾小時的時間裡，我感覺非常不舒服、胸口疼痛，我的焦慮達到前所未有的程度。」

美國運輸部證實已對此案展開調查，但並未提供更多細節。ADC全國執行主任阿尤布（Abed Ayoub）說，「每個人在他們的旅遊經驗裡，都值得受到尊重與公平對待，這是我們深信的基本原則。美國運輸部調查努爾案，是朝向確保航空產業維護這些價值邁出的重要一步。」