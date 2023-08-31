　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她搭機被逼扒衣「半裸搜身」還禁飛！　怒控以色列航空歧視羞辱

▲▼她搭機被逼扒衣「半裸搜身」還禁飛！　以色列航空遭控歧視。（圖／翻攝推特）

▲努爾指控以色列航空歧視。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦裔美籍記者努爾（Noor Wazwaz）指控，自己遭到以色列航空羞辱與歧視，她預計從紐澤西州紐瓦克（Newark）飛往以色列特拉維夫市（Tel Aviv），卻遭員工強迫脫衣至「半裸」徹底搜身，還被刪除私人照片。不過，以色列航空並未回覆媒體的評論要求。

《商業內幕》報導，本案發生在7月18日，而「美國─阿拉伯反歧視委員會」（ADC）於7月31日代表當事人提出申訴指出，美國公民努爾因為巴勒斯坦、穆斯林及阿拉伯背景面臨「嚴重歧視與騷擾」，包括被迫接受其他乘客沒有的「廣泛且羞辱性搜查及問話」。

努爾當天在推特發布影片表示，「他們告訴我，因為我是巴勒斯坦人，而且我要飛去以色列，所以我不被允許攜帶筆電、任何充電器甚至行動電源登機。」她詢問一名以色列航空員工，是否因為自己是巴勒斯坦人，才會發生這些事，對方回應，「對啊，而且你要去的地方就像拉馬拉（Ramallah）」，拉馬拉正是巴勒斯坦民族權力機構總部所在地。

努爾宣稱，自己接著被帶進小房間接受檢查，以色列航空員工「脫掉我一半的衣服、襪子、鞋子。被徹底拍打搜身。從頭到腳。他們採檢了我的衣服、包包、鞋子和襪子，幾乎所有的東西。」她當時拿出手機蒐證，卻被其中一名員工「要求」觀看照片及影片，接著對方「從我的手機裡刪除我的照片」。

經歷一番波折後，努爾仍被禁止登機，她重新訂購聯合航空的機票，總算順利抵達目的地，但落地後仍須接受額外檢查，「這一整個經驗帶給我巨大傷害。在好幾小時的時間裡，我感覺非常不舒服、胸口疼痛，我的焦慮達到前所未有的程度。」

美國運輸部證實已對此案展開調查，但並未提供更多細節。ADC全國執行主任阿尤布（Abed Ayoub）說，「每個人在他們的旅遊經驗裡，都值得受到尊重與公平對待，這是我們深信的基本原則。美國運輸部調查努爾案，是朝向確保航空產業維護這些價值邁出的重要一步。」

 
ET快訊
快訊／00919第二次配息！　年化報酬率破10％
房東「不租全家改租7-11」　因1失誤要賠100萬
快訊／上櫃公司電擊意外！　男失去心跳
快訊／中華隊開幕戰打澳洲！　先發打序出爐
海葵成「西北颱」！　暴風圈籠罩範圍曝　
美客機遇亂流「到處都是血」！　乘客噴飛撞破行李架
快訊／海葵南偏！　北部最有機會放颱風假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公喜歡長腿妹　167女模忍痛斷骨「增高14公分」坦言：非常後悔

日神棍騙「子宮藏厄運」！誆注入能量才能改運　性侵多女得逞

中國新10段線地圖納南海　菲律賓斥無國際法依據

義大利總理老公失言！　上節目稱「女生別喝醉就不會被性侵」

傳習近平可能缺席印度G20峰會　派李強代表出席

她搭機被逼扒衣「半裸搜身」還禁飛！　怒控以色列航空歧視羞辱

165人客機遇亂流「到處都是血」！乘客噴飛撞破行李架　11人送醫

冷血媽分屍9歲女兒還「切下一部分煮」　親友意外在冰箱找到遺體

老公偷偷性侵女兒10多年！南韓婦人悲憤砍夫　殺人未遂確定緩刑

義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

老公喜歡長腿妹　167女模忍痛斷骨「增高14公分」坦言：非常後悔

日神棍騙「子宮藏厄運」！誆注入能量才能改運　性侵多女得逞

中國新10段線地圖納南海　菲律賓斥無國際法依據

義大利總理老公失言！　上節目稱「女生別喝醉就不會被性侵」

傳習近平可能缺席印度G20峰會　派李強代表出席

她搭機被逼扒衣「半裸搜身」還禁飛！　怒控以色列航空歧視羞辱

165人客機遇亂流「到處都是血」！乘客噴飛撞破行李架　11人送醫

冷血媽分屍9歲女兒還「切下一部分煮」　親友意外在冰箱找到遺體

老公偷偷性侵女兒10多年！南韓婦人悲憤砍夫　殺人未遂確定緩刑

義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

「海葵可能登陸」破4年紀錄！氣象局示警：無論如何北部風雨都大

民眾黨雲林縣黨部被質疑染黑　王新堯自請停職：對牽連柯文哲感到抱歉

快訊／220v成催命符！上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

天后闆妹遭爆切割王思佳...露面揭真相　認「慘賠千萬元」：直接打水漂

古曼童一起看《粽邪3》　「最可怕母子檔」吳奕蓉、陳少卉毛毛的

今晚超級藍月！唐綺陽預言「又有人要翻船」警告：收妖時間已到

福斯「新一代旅行車」發表！新油電上身　不吃油能跑100km

甜度破錶！楊超越「瘋狂倒貼」丁禹兮　網笑：其實是燒腦推理劇

快訊／00919再配0.54元！9／18除息　連兩次年化報酬率飆破10%

世新大學廣電系學生實力驚人　抱走校園廣播金聲獎兩大獎

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

國際熱門新聞

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

克里姆林宮：普里格津可能遭蓄意擊落

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

烏軍損失6飛官　俄本土遭最大規模無人機攻擊

客機遇亂流「到處都是血」　11人送醫

影片曝！貨車衝下斜坡　他藏電線桿後難躲死劫

全家5孩「猿類姿勢」行走　科學家掀論戰

中國新地圖宣稱擁南海主權　大馬拒絕接受

好市多戰勝中國不景氣！美作家逛3店發現每天擠爆

菲律賓估「超級颱風」蘇拉這天最靠近台灣

健身網美「二度心臟驟停」不明原因猝逝　

美首對台外國軍事融資　供25億元軍備

更多熱門

相關新聞

以色列跨黨派國會議員今來台

以色列跨黨派國會議員今來台

外交部今（3日）表示，以色列國會議員團一行6人應我國政府邀請於8月3日至8日訪台，訪團由勒海夫·荷哲諾（Yorai Lahav-Hertzanu）議員率領成員包括執政黨利庫黨（Likud）及在野黨聯盟未來黨（Yesh Atid）、以色列家園黨（Yisrael Beitenu）等跨黨派議員來訪，外交部表達誠摯歡迎之意。

以色列反司改抗議　上百預備役抵制徵召

以色列反司改抗議　上百預備役抵制徵召

以色列總理尼坦雅胡「頭暈送醫」疑中暑脫水

以色列總理尼坦雅胡「頭暈送醫」疑中暑脫水

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

以色列國會一讀通過司改重要議案　全國再爆示威

以色列國會一讀通過司改重要議案　全國再爆示威

關鍵字：

以色列以色列航空巴勒斯坦約旦河

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

王陽明左手無名指「婚戒消失」

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面