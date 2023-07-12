以色列國會一讀通過司改重要議案　全國再爆示威

▲以色列再爆示威遊行。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷11日綜合外電報導

以色列國會今天一讀通過司法改革計畫中一項重要議案，數小時後全國各地爆發抗議活動。反對者表示，這項司改計畫將威脅民主。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府在1月份提出司改計畫後，引發大規模示威遊行，迄今仍繼續推動這項具有爭議的改革。

抗議者阻擋以色列各地道路，聚集在特拉維夫（Tel Aviv）附近班古里昂機場（Ben Gurion Airport），警方稱上午有超過40人遭到逮捕。

參與抗議的醫師賈倫（Eitan Galon）表示：「我來到這裡是因為政府正在摧毀-完全摧毀-以色列的民主。我們會抗爭到底。」

賈倫在耶路撒冷（Jerusalem）郊外高速公路上抗議，附近有警察以高壓水炮驅散示威者。

以色列中部城市莫地因（Modiin）附近高速公路沿線交通也因示威者而陷入癱瘓。莫地因位於耶路撒冷與經濟樞紐特拉維夫之間。

在耶路撒冷議會附近，有更多抗議者揮舞著藍白相間的國旗及敲鼓，警方則部署騎警。

警方發表聲明指稱，他們「認可示威的自由，同時也會維護法律與秩序」。

以色列抗議領袖先前宣布，將展開為期一天的示威動員，預計將在全國舉辦數十場集會。